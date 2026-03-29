Inusual bloqueo atmosférico traerá un intenso calor veraniego durante toda la semana

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre un escenario inusual en el clima argentino: se prevén temperaturas extremas que afectarán gran parte del territorio, incluidos el interior y la ciudad de Buenos Aires.

Temperaturas Elevadas en el Norte y Centro del País

Un informe reciente del SMN indica que, debido a un bloqueo atmosférico, se anticipan máximas de hasta 40 grados en las áreas más cálidas del país. Este fenómeno afectará regiones como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires, donde las temperaturas oscilarán entre 32 y 38 ºC.

Pronóstico para la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas también se mantendrán por encima de los valores normales, alcanzando máximas de 29 y 30 grados a lo largo de la semana. La discrepancia se estima entre 4 y 5 grados más de lo habitual para esta época del año.

¿Qué es un Bloqueo Atmosférico?

Un bloqueo atmosférico se produce cuando los patrones climáticos se detienen durante varios días. Esto resulta en una circulación atmosférica muy lenta, lo que lleva a un estancamiento del clima, donde pueden persistir condiciones de alta presión que frenan el paso de tormentas.

Recomendaciones para Afrontar el Calor

Frente a esta situación excepcional, las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas de prevención ante el calor intenso. Se sugiere: