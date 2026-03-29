Eutanasia en Argentina: Un consenso social ignorado por la política

El Debate sobre Eutanasia: ¿Un Derecho a la Muerte Digna en Argentina?

La discusión sobre el derecho a decidir cómo morir vuelve a cobrar relevancia en Argentina. En el marco de un amplio apoyo social, resurgen las inquietudes sobre la implementación de la eutanasia, a medida que las dificultades políticas persisten.

A más de diez años de la aprobación de la Ley 26.742 de Muerte Digna, el país enfrenta una vez más el dilema de la eutanasia. Este tema, que cuenta con un respaldo mayoritario de la sociedad, enfrenta barreras políticas y sanitarias que limitan su desarrollo.

La Voz de los Expertos

“Creo firmemente en el derecho de las personas a decidir sobre su propia muerte digna”, afirmó la exdiputada Mara Brawer. Su posición se alinea con diversos estudios académicos que reflejan un apoyo considerable, incluso desde sectores religiosos. Sin embargo, esta aceptación social no se traduce en decisiones políticas efectivas.

Resistencia en el Congreso

Brawer, quien propuso la Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida, describió una falta de acción legislativa a pesar de la razonabilidad del tema. “Si bien no hay rechazo abierto, existe una resistencia implícita que se entrelaza con la agenda política actual”, comentó.

Situación Actual de la Ley de Muerte Digna

El doctor Carlos Soriano, especializado en emergencias, hizo hincapié en que la Ley de Muerte Digna, aunque existe, es frecuentemente mal aplicada. Esta normativa permite a los pacientes terminales rechazar tratamientos que prolonguen su sufrimiento, pero su cumplimiento es irregular en la práctica. “La falta de información en el sistema de salud y entre la población es alarmante”, observó Soriano.

Desmitificando el Debate

El médico advirtió que muchos pacientes piden ayuda bajo la modalidad de muerte digna, aunque no de eutanasia. “Las familias a menudo optan por aplazar decisiones, lo que solo incrementa el sufrimiento”, destacó. Para Soriano, la autonomía individual es fundamental: “La dignidad de una persona es algo que debe definir cada uno, dentro de un marco legal”.

Una Comparación Preocupante

La eutanasia, a diferencia de la muerte digna, implica una acción deliberada para poner fin a la vida. En Argentina, esta práctica no es legal, aunque hay varios proyectos en espera en el Congreso, como la denominada “Ley Alfonso”. Este proyecto fue impulsado por Soriano, quien resaltó los dilemas éticos que enfrenta el sistema actual.

Un Debate Cultural y Social

El cuestionamiento sobre la eutanasia no es solo médico o legislativo; es también cultural. Hablar de la muerte sigue siendo un tabú en la sociedad argentina. Sin embargo, los recientes casos destacados y el fuerte apoyo ciudadano indican que una conversación abierta sobre este tema es más necesaria que nunca.

Consultas y Encuentros para el Cambio

Recientemente, se llevó a cabo un encuentro entre especialistas de la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida y representantes de la Cámara de Diputados. El objetivo fue discutir el derecho a la eutanasia y garantizar el acceso a una muerte digna. Durante el evento, Brawer enfatizó que “la sociedad está preparada para avanzar en este tema, y es fundamental que lo abordemos sin tabúes”.

El esfuerzo por consagrar el derecho a una muerte digna refleja una necesidad imperante de avanzar en este debate que, aunque incómodo, no puede seguir ignorándose. Mientras tanto, la pregunta que persiste es: ¿por qué la decisión y el alivio a quienes sufren siguen postergándose en la práctica?