Triunfo de Antonelli en Japón; Colapinto finaliza 16° en Suzuka

El joven piloto argentino Franco Colapinto tuvo una carrera desafiante en el Gran Premio de Japón, logrando un 16° lugar en el emblemático circuito de Suzuka, mientras que el italiano Kimi Antonelli se llevó la victoria y se convirtió en el nuevo líder del campeonato mundial.

La competencia en Suzuka fue marcada por la destreza de Antonelli, quien a pesar de un inicio complicado, logró superar obstáculos y establecer un ritmo imbatible. Con solo 19 años, no solo se llevó la victoria, sino que también hizo historia al convertirse en el líder más joven del campeonato de Fórmula 1.

Carrera Dura para Colapinto

Franco Colapinto enfrentó su primera carrera en Suzuka con grandes expectativas, pero la competencia resultó complicada. Tras un inicio prometedor, donde logró avanzar al 13° puesto, la estrategia del equipo Alpine se vio alterada por la aparición del Safety Car.

Estrategia Lamentable

Colapinto entró a boxes en la vuelta 18, solo para ver cómo su posición se desvanecía al poco tiempo. Un accidente del piloto británico Oliver Bearman en la vuelta 22 provocó la neutralización, lo que dejó al argentino atrapado en la posición 16, con pocas oportunidades de avanzar. A pesar de sus esfuerzos por alcanzar a Carlos Sainz, no pudo mejorar su posición final.

Buen Resultado para Pierre Gasly

En contraste con la actuación de Colapinto, su compañero de equipo Pierre Gasly finalizó séptimo, sumando puntos importantes para Alpine. Gasly tuvo que enfrentar la presión del campeón Max Verstappen, que intentó adelantarle, pero logró mantener su posición con un gran desempeño.

Próximos Eventos en el Calendario

Después de la carrera en Japón, la Fórmula 1 tomará un receso debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por razones de seguridad. La próxima cita será en Miami, del 1 al 3 de mayo, donde los pilotos volverán a la acción.

Franco Colapinto y la Posibilidad de una Exhibición en Argentina

Luego de la carrera, Colapinto insinuó que podría realizar una exhibición en Buenos Aires a finales de abril, aumentando la expectativa entre sus seguidores en Argentina.

Clasificación Final – GP de Japón

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Isack Hadjar (Red Bull)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Sergio Pérez (Red Bull)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Stake/Sauber)

20. Alexander Albon (Williams)

Abandonaron: Lance Stroll (Aston Martin) y Oliver Bearman (Haas).