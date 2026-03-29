Boom en la compra de divisas en los bancos

El interés de los ahorristas por los dólares se mantiene en aumento, superando los 2.000 millones de dólares en compras solo en marzo. A pesar de la fluctuación del tipo de cambio, más de un millón de personas optan por el billete verde cada mes.

Dólares en Alza: La Preferencia de los Ahorristas

Durante marzo, el dólar sufrió una leve caída del 0,7%, manteniéndose por debajo de los $1.400. A pesar de la reducción de esta moneda, los ahorristas enfrentan una clara desventaja: si han decidido guardar sus divisas, ya sea en cajas de seguridad o en depósitos a plazo, están viendo una erosión tanto nominal como real de su capital.

Más de un millón y medio de personas prefieren convertir sus pesos a dólares cada mes, eligiendo esta opción en lugar de inversiones locales o consumo. Fuentes del sistema financiero estiman que la demanda de dólares alcanzó unos 2.500 millones durante este mes.

Compitiendo por Dólares: Sector Privado vs. Gobierno

La constante búsqueda de divisas por parte de los ciudadanos compite con las adquisiciones del Estado. Sin embargo, por el momento, esta competencia no ha disparado el precio del dólar, una situación que solía provocar una ampliación de la brecha cambiaria.

La demanda del público coexistirá con las compras regulares del Banco Central, que está en una situación delicada: compra dólares, pero esos fondos se utilizan para saldar deudas, sin incrementar las reservas.

El gobierno, consciente de la situación, busca mejorar el índice de riesgo país, que ahora permanece cerca de los 600 puntos, lo que complica la posibilidad de refinanciamiento en el mercado.

Tendencias Recientes en el Mercado Cambiario

Los registros oficiales indican que en enero, los individuos adquirieron 2.613 millones de dólares y vendieron 410 millones, dejando un saldo neto de compra de 2.203 millones.

Pronto se revelarán los datos de febrero, que se espera sean similares a los de enero. Desde abril del año pasado, las compras individuales superan los 33.000 millones de dólares gracias a la flexibilización del cepo cambiario.

El fenómeno alcanzó un pico en septiembre, justo antes de las elecciones de medio término, donde se registraron 5.130 millones en demandas de divisas.

Las Compras del Banco Central: Estrategias y Reservas

Recientemente, el Banco Central (BCRA) sumó otros 51 millones de dólares a sus reservas, extendiendo una racha positiva de 53 días de compras. A pesar de este crecimiento, las reservas netas no se han incrementado, ya que estos dólares son utilizados para cumplir con los vencimientos de deuda.

Desde el inicio del año, la autoridad monetaria ha acumulado aproximadamente 4.000 millones de dólares en compras netas, cerrando el día con reservas brutas de 43.536 millones de dólares.

El BCRA ha alcanzado ya el 40% de su meta anual de compras, fijada en 10.000 millones de dólares, un objetivo crucial para el equipo económico y su relación con el Fondo Monetario Internacional.

Desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, el Banco Central no ha dejado de comprar dólares, exceptuando un único día: el 2 de enero, acumulando 3.983 millones en estas 53 jornadas, con un promedio de 70 millones diarios.