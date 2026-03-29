Cavalieri detiene dos artículos clave de la reforma laboral

Los gremios celebran un fallo judicial que frena temporalmente la implementación de normas controvertidas de la nueva Ley de Modernización Laboral, protegiendo así los derechos de los trabajadores.

El Juzgado Federal N° 2 de San Martín emitió una decisión que suspende por seis meses la vigencia de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Esta medida, impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) liderada por Armando Cavalieri, se centra en proteger los derechos laborales en un contexto de reforma.

Detalles del Fallo Judicial

El fallo judicial anula disposiciones que afectaban el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y otros acuerdos clave. Además, impide que el Poder Ejecutivo implemente estas medidas en el ámbito comercial, el sector con mayor cantidad de afiliados en el país.

Impacto de los Artículos Modificados

Uno de los artículos cuestionados, el 131, propone cambios en el régimen de ultraactividad de los convenios colectivos. Según esta modificación, solo las cláusulas que se refieren a las condiciones y beneficios individuales de los trabajadores continuarían vigentes una vez vencido un acuerdo. Por su parte, el artículo 133 establece topes en los aportes y contribuciones, limitando a un 0,5% para entidades empleadoras y un 2% para las asociaciones sindicales.

Defensa de los Derechos Laborales

Cavalieri, secretario general de Faecys, defendió el fallo declarando: “Este es un acto de justicia que protege la dignidad de los trabajadores mercantiles y nuestra autonomía para negociar. No permitiremos que se recorten derechos históricos bajo la excusa de modernización”.

Implicaciones para el Sindicato de Comercio

El sindicato de comercio destacó que esta resolución judicial garantiza la estabilidad de todas las cláusulas convencionales, obligando a las empresas a retener y depositar las contribuciones pactadas. Advertieron que detener la aplicación de estos artículos es esencial para evitar un desfinanciamiento que amenazaría tanto la estructura de los sindicatos como la provisión de servicios fundamentales.

La Respuesta de la CGT y el Futuro Judicial

La CGT se posiciona como la voz crítica frente a la reforma laboral, buscando la inconstitucionalidad de elementos centrales, incluyendo un nuevo fondo de cese laboral propuesto, así como el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo. A pesar de un reciente revés en los tribunales, la causa principal sigue activa, con miras a una decisión en la Corte Suprema de Justicia.

Avances en la Justicia Laboral

Respecto al traspaso del fuero nacional a la Ciudad de Buenos Aires, empleados judiciales han conseguido un fallo favorable en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, abriendo un nuevo frente en este debate laboral.