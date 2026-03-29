UK TV’s First Sugar-Free Easter: Chocolate Ads Shift to Post-9 PM

Este año, el Reino Unido celebrará una Semana Santa inusual, marcada por la ausencia de los habituales anuncios de huevos de chocolate y bollos de hot cross, debido a una nueva normativa que prohíbe la publicidad de alimentos altos en grasa, azúcar y sal antes de las 9 p.m.

Nuevas Normativas Contra la Obesidad Infantil

Las regulaciones, que entraron en vigor a principios de año, buscan combatir el aumento de la obesidad infantil. De este modo, productos icónicos como el Cadbury Creme Egg no se verán en la televisión en horarios previos a la cena, un cambio significativo para los televidentes en esta festividad.

Impacto en la Industria Publicitaria

Desde que la industria publicitaria británica comenzó a adherirse voluntariamente a estas restricciones en octubre, la inversión en anuncios de confitería y snacks ha disminuido casi un 50% en comparación con el año anterior, lo que ha causado un gran revés en los ingresos de los broadcasters.

Caída Sostenida del Gasto en Publicidad

Investigaciones indican que el gasto en publicidad televisiva en productos considerados no saludables ha disminuido al menos un 15% interanual. A pesar de los esfuerzos del gobierno, algunos críticos argumentan que estas medidas son más un movimiento político que una solución efectiva.

Críticas y Preparativos para una Pasión Tradicional

Las voces críticas de la industria defienden que la prohibición carece de bases sólidas y que el impacto real sobre la salud de los niños será mínimo. Según el director ejecutivo de ITV, Carolyn McCall, la reducción de calorías ligadas a estas restricciones podría limitarse a 1.7 diarias, lo que equivale a aproximadamente un tercio de un Smartie.

¿Son Efectivas las Nuevas Normas?

Organizaciones de salud opinan que las regulaciones no son suficientes. A pesar de las restricciones, la publicidad de marcas sigue siendo permitido, lo que abre la puerta a que productos no saludables puedan ser promocionados de manera indirecta.

El Contenido Publicitario Sigue Evolucionando

La marca Lindt, por ejemplo, ha lanzado anuncios centrados en sus maestros chocolateros sin mostrar productos específicos. Sin embargo, activistas como Fran Bernhardt de la organización Sustain, argumentan que esto no cambiará significativamente las costumbres de consumo en la Pascua.

Nuevos Desafíos para la Regulación Alimentaria

A menos de tres meses de implementada, una nueva discusión sobre la posibilidad de restricciones más severas se avecina. La consulta gubernamental sobre la adopción de un nuevo modelo de análisis nutricional podría incluir una gama más amplia de productos prohibidos para publicidad, ampliando el alcance de la normativa vigente.

Consecuencias de la Estrategia de Publicidad

La industria alimentaria se encuentra en alerta. Las proyecciones indican que incluso productos que comúnmente se consideran saludables, como ciertos jugos de fruta y cereales, podrían ser excluidos de las plataformas publicitarias, desincentivando las inversiones realizadas para mejorar la calidad de los alimentos.

Perspectivas Futuras

Según representantes de la ISBA, implementar un nuevo modelo sin considerar los cambios en la calidad de los productos podría perjudicar a las empresas que han realizado esfuerzos para una oferta más saludable. Se hace un llamado a adoptar un enfoque más integral que fomente la educación alimentaria y hábitos de consumo responsables entre la población.