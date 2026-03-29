Seguridad Laboral: De Requisito Legal a Oportunidad Competitiva

El reciente incendio en un depósito de garrafas no solo representa una tragedia inminente en términos humanos, sino que también pone de relieve un problema crítico en la economía argentina: la falta de atención a la gestión de riesgos en los entornos laborales.

En sectores que manipulan materiales inflamables y sustancias peligrosas, la seguridad no puede dejarse al azar. Es fundamental implementar medidas rigurosas, planificación precisa y supervisión constante. Sin embargo, aún reina en muchas organizaciones la idea errónea de que la Higiene y Seguridad en el Trabajo es un gasto evitable, en lugar de considerarla una inversión estratégica.

Las Consecuencias de Desestimar la Seguridad

Las repercusiones de esta visión son alarmantes y a menudo subestimadas. Los incendios, explosiones y accidentes no solo acarrean consecuencias mortales. También provocan pérdidas económicas significativas, paralizan operaciones, generan litigios y dañan gravemente la reputación de las empresas.

El Problema Va Más Allá del Incumplimiento Normativo

El verdadero desafío no radica solo en incumplir normativas, sino en la escasa incorporación de profesionales especializados en los procesos productivos. Simplemente cumplir con una normativa no garantiza que el riesgo esté controlado. La diferencia radica en contar con expertos que realicen inspecciones, mediciones precisas, análisis de escenarios y establezcan controles adecuados.

El Caso del Depósito de Garrafas

El incendio en el depósito de garrafas es un caso emblemático que combina diversos factores de riesgo: almacenamiento de materiales altamente inflamables, fallas potenciales en ventilación y protocolos de emergencia inadecuados. Aquí, la prevención no puede admitirse de manera improvisada.

La Necesidad de una Gestión Efectiva del Riesgo

Por lo tanto, el enfoque debería centrarse no solo en el cumplimiento de normas, sino en cómo se gestionan los riesgos en la práctica. Esto requiere la formación de más especialistas en Higiene y Seguridad e incluirlos en forma efectiva en los procesos productivos.

La Seguridad Laboral como Pilar del Crecimiento Económico

La seguridad en el trabajo no es un lujo; es una necesidad fundamental para el funcionamiento económico. En un país que busca mejorar su productividad y competitividad, profesionalizar la gestión de riesgos debe considerarse una decisión crucial, no una opción.

Nota: Este análisis proviene de un especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo y docente en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Buenos Aires.