El brazo derecho de Kicillof responde al Presidente tras su discurso sobre YPF

Tensión Política Tras el Fallo Judicial que Beneficia a Argentina

El reciente fallo de la justicia estadounidense, que exime a Argentina de desembolsar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF, ha desatado un fuerte cruce entre los líderes políticos del país.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, no tuvo reparos en calificar a Javier Milei como un «perturbado mental», acusándolo de intentar capitalizar políticamente la situación tras el fallo.

Reacciones Controversiales en la Política Argentina

Bianco, en una ardiente declaración, afirmó que Milei debería celebrar el fallo en lugar de buscar culpables. «El perturbado mental del Presidente en vez de festejar esto salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como quien hizo las cosas bien y el resto mal», lanzó Bianco en una entrevista con Radio 10.

Defensa de la Estrategia de Expropiación

Bianco defendió la estrategia del gobierno actual, argumentando que «lo único que hizo este Gobierno fue continuar con la línea de defensa que se había establecido desde que el juicio empezó». Sin embargo, subrayó que este no debería ser un motivo para obtener ventajas políticas, «si hizo algo bueno fue mantener la estrategia, y se le concede y se le agradece».

Además, el ministro reafirmó la legalidad de la nacionalización del 51% de YPF, destacando que el proceso se efectuó de acuerdo con la constitución y leyes vigentes en Argentina, algo respaldado por el fallo reciente de la corte.

Las Críticas de Milei

El presidente Javier Milei, al enterarse del fallo, no tardó en expresar su postura enérgicamente. Durante un evento de inauguración, celebró el fallo pero dirigió ataques directos hacia Kicillof, quien fue Ministro de Economía durante la expropiación. «Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof», expuso Milei.

Un Enfrentamiento Político Recrudecido

Durante todo el día, Milei mantuvo su crítica en redes sociales y a través de un mensaje grabado en Casa Rosada. «Estos personajes de nuestro pasado nos hundieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo», advirtió, descalificando los esfuerzos del gobierno anterior por rendir cuentas sobre la expropiación.

Respuesta de Kicillof y el Debate Continúa

Minutos después de los ataques de Milei, Kicillof salió al paso de las acusaciones. Celebró el fallo, señalando que pone de manifiesto años de «mentiras» y atribuía la disputa judicial a un «relato impulsado por los buitres».