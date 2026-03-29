Un Suceso Rompe una Tradición de 165 Años

A partir de junio, el emblemático billete de 100 dólares incorporará un cambio radical: la firma de Donald Trump reemplazará la del Tesorero, marcando un hito en la historia del papel moneda estadounidense.

La decisión del Departamento del Tesoro confirma que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente en funciones estampará su rúbrica en la divisa nacional, rompiendo con una tradición que se remonta a 1861.

Los nuevos billetes comenzarán con la denominación de u$s100, que será impresa en junio, mientras que se espera la producción de otras denominaciones en los meses siguientes. Cada billete llevará la firma de Trump junto a la del actual secretario del Tesoro, Scott Bessent, sustituyendo así a las firmas del secretario y del Tesorero que habían sido norma durante más de un siglo.

Una Tradición Centenaria que Se Desmantela

Desde la Guerra Civil, todos los billetes estadounidenses incluían la firma del Tesorero; con esta nueva medida, la firma de Lynn Malerba, la última tesorera de Estados Unidos, se une a la historia de los billetes, cerrando una era. Los billetes que aún circulan llevarán las rúbricas de Malerba y de Janet Yellen, quien fue secretaria del Tesoro hasta principios de este año.

Un Homenaje en el 250 Aniversario de la Independencia

El anuncio no solo es un cambio en el diseño, sino que se enmarca dentro de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En sus comunicados, Bessent ha destacado que no existe una manera más significativa de conmemorar la historia del país que a través de billetes que lleven el nombre de Trump.

Cambios Simbólicos en el Mandato Actual

Este cambio forma parte de una serie de reivindicaciones simbólicas realizadas por la administración de Trump, quien ha renombrado instituciones culturales importantes del país. Entre los homenajeados, se encuentran el Instituto de Paz de Estados Unidos y el Centro Kennedy, los cuales ahora llevan referencias al mandatario.

El Estado de los Billetes Actuales

Los billetes que actualmente están en circulación seguirán siendo válidos de manera indefinida, así que no habrá un retiro inmediato de los que tienen las firmas anteriores. La transición a los nuevos billetes será gradual y coexistirán durante años con los que aún tienen las rúbricas de Yellen y Malerba, hasta que estos se desgasten con el uso diario.

La Oficina de Grabado e Impresión produce millones de billetes al día para reemplazar los que salen del circuito. La renovación completa del papel moneda estadounidense puede tomar entre 7 a 10 años.

El billete de u$s100, el más utilizado a nivel internacional, representa alrededor del 80% de todos los dólares que circulan fuera de Estados Unidos, según datos de la Reserva Federal.