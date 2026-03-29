California propone ley para transformar las góndolas del supermercado

En un giro innovador hacia la alimentación consciente, California se prepara para implementar un sello que promueve productos alimenticios libres de ultraprocesados. La iniciativa busca empoderar a los consumidores y fomentar opciones más saludables.

El asambleísta demócrata Jesse Gabriel ha presentado un proyecto de ley que establece el sello “California Certified”, destinado a identificar en los supermercados productos sin procesos industriales agresivos.

Esta norma, según informes de Político, exige que los supermercados ubiquen estos alimentos en áreas destacadas, como los extremos de los pasillos. La medida se alinea con políticas estatales que ya limitan el uso de colorantes y químicos en las comidas escolares, con el objetivo de proteger la salud pública.

Una nueva legislación busca crear el primer sello de certificación para alimentos no ultraprocesados en Estados Unidos (AP foto/Jose Luis Magana)

Jose Luis Magana – FR159526 AP



La normativa establece que, a partir de junio de 2028, los fabricantes podrán solicitar la certificación de sus productos ante organismos acreditados.

Gabriel explicó que el modelo se inspira en las etiquetas orgánicas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), promoviendo así la transparencia. “Este es el siguiente paso lógico para abordar los alimentos ultraprocesados en nuestros supermercados”, afirmó el legislador.

No obstante, el objetivo no es solo prohibir productos; se busca fortalecer la libertad de elección del consumidor y fomentar la innovación dentro del sector alimentario. Gabriel subrayó que aquellos que defienden el modelo actual están “completamente desconectados” de la crisis de salud que enfrenta la población estadounidense.

El autor de la ley explicó que el sistema se inspira en el modelo de etiquetas orgánicas del USDA. (Web/USDA)



La medida cuenta con un sólido respaldo social. Una encuesta de Public First destacó que más del 60% de los ciudadanos apoya la eliminación o señalización de ultraprocesados en los supermercados.

Bernadette Del Chiaro, de Environmental Working Group en California, resaltó que muchas empresas utilizan afirmaciones engañosas en sus etiquetas. Un sello oficial que indique “no ultraprocesado” sería una herramienta valiosa para los consumidores, proporcionando una señal de alerta en el punto de venta.

Para ser considerado ultraprocesado según la nueva legislación, un alimento típicamente contiene potenciadores de sabor, colorantes artificiales y altos niveles de sodio o grasas saturadas.

Los alimentos considerados ultraprocesados por la nueva ley son aquellos con ingredientes dañinos. (Foto: Freepik).



Esta etiqueta distinguirá los productos con ingredientes mínimos y procesos mecánicos simples, facilitando la identificación de la “comida de verdad”. Los fabricantes que logren el sello deberán renovarlo cada tres años para asegurar que mantienen los estándares de producción.

A pesar del amplio apoyo público, las cámaras de fabricantes nacionales han manifestado críticas a estas regulaciones, considerándolas una carga burocrática excesiva.

Argumentan que los nuevos requisitos de etiquetado y exhibición podrían elevar los costos operativos y, en consecuencia, el precio final de los productos básicos.

Mientras algunos apoyan la iniciativa, otros la critican fuertemente. (USDA – Foto de fns.usda.gov)



“Aquellos que intentan proteger el statu quo, que ya está en crisis, deben ser más conscientes y conectar con la realidad del público estadounidense”, concluyó Gabriel, quien espera la aprobación definitiva de la ley.