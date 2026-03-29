El 80% de los Trabajadores de Bajos Ingresos Son Informales

En un panorama laboral alarmante, un estudio de la UBA revela que el 84,8% de los trabajadores más vulnerables en Argentina están empleados de forma informal. Esta situación, que afecta a millones, plantea serias interrogantes sobre la economía y las políticas sociales del país.

Según un análisis realizado por la Universidad de Buenos Aires, el sector más afectado por la informalidad laboral corresponde al 20% de los trabajadores con salarios más bajos. Este estudio, basado en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, destaca que apenas uno de cada cinco trabajadores en esta categoría cuenta con un empleo formal.

Impacto General de la Informalidad Laboral

De forma global, se estima que el 40% de la población trabajadora de Argentina se encuentra en condiciones informales. Este porcentaje ha aumentado en aproximadamente un punto en el último año, según los datos de la UBA.

Diferencias por Género y Edad

El análisis también revela que la tasa de informalidad laboral varía significativamente según el género y la edad. Entre los hombres, la tasa es del 42,5%, mientras que en las mujeres asciende al 44,4%. En el caso de los jóvenes, esta cifra alcanza un alarmante 67,4%. Además, aquellos que no completaron la educación media enfrentan una informalidad del 67,5%.

La Realidad de los Trabajadores en Situación de Pobreza

Un estudio de la organización Futuros Mejores agrega otra dimensión a esta problemática, al indicar que el 59% de las personas en edad de trabajar que viven en condiciones de pobreza están empleados en sectores como la construcción y comercio, sin que dichos empleos les permitan salir de su situación económica. Solo un 7,9% de estas personas está desempleada.

Desmitificando Prejuicios

Los investigadores desmienten el mito de que la pobreza se define por la falta de esfuerzo, al señalar que las personas en esta situación dedican más horas de trabajo que aquellas que no lo están: 41,8 horas frente a 40,2 horas semanales, respectivamente. La mayoría de estos trabajadores (78%) están en relación de dependencia.

Precarización Laboral y Políticas Públicas

Según Daniella Maciel, politóloga e investigadora, la pobreza en Argentina es en gran parte resultado de la precarización laboral. El último informe del Indec indica que la informalidad laboral ha crecido de 42% a 43% en el último año.

Desafíos en la Medición de la Pobreza

Los investigadores subrayan las carencias en la medición multidimensional de la pobreza en Argentina, que aún se basa exclusivamente en ingresos, dejando de lado otros factores como el acceso a la salud y la educación. Esto limita la efectividad de las políticas públicas, como el eliminado programa «Volver al Trabajo».

Conclusiones del Estudio

La investigación concluye que los debates en torno a políticas sociales deben centrarse en la realidad de quienes ya están trabajando en condiciones precarias. Lucía Cirmi Obón, coautora del estudio, afirma que la idea de que la pobreza se debe a la falta de esfuerzo no se sostiene al considerar las evidencias.