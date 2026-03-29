Nuevo test de sangre para detectar el cáncer de mama

La trayectoria de Marina Simian resalta no solo su habilidad como investigadora, sino también su visión emprendedora al enfrentar el cáncer con innovación y dedicación. Con una carrera consolidada en el ámbito científico, ha dado un paso audaz al crear una startup centrada en cambiar el panorama de la salud.

Un viaje desde la ciencia hacia el emprendimiento

Desde su infancia, Marina Simian mostró un interés notable por las ciencias. A los 16 años, su pasión por la biología marina la llevó a Estados Unidos a estudiar con una beca, lo que marcó el inicio de una carrera marcada por la dedicación y los logros académicos.

Graduada de la UBA, su encuentro con el biólogo Alberto Kornblihtt fue decisivo para su inclinación hacia la biología molecular. “Esa clase me atrapó completamente”, recuerda Marina sobre su experiencia formativa.

Logros y desafíos en el mundo científico

Tras completar su doctorado en el Lawrence Berkeley National Laboratory y un posdoctorado en Buenos Aires, Simian se dedicó a investigar durante más de dos décadas en el Conicet. Su especialización: la biología del cáncer, centrada en el microambiente tumoral.

Sin embargo, en 2021, decidió emprender junto a su colega Adriana de Servi, creando una empresa que se dedica a la detección temprana del cáncer de mama. “Mi vida ahora se reparte entre Buenos Aires, Uruguay y Estados Unidos, donde busco inversores”, comparte.

Los desafíos de ser investigadora y madre

Marina describe su trayectoria como un viaje largo y complejo, comparable al de un médico. “La investigación es un camino tedioso y muchas veces frustrante”, confiesa, refiriéndose a las dificultades y los sacrificios personales que conlleva ser investigadora.

Al hablar de su experiencia como madre mientras perseguía su carrera, destacó la flexibilidad que le ofreció su jefa en Estados Unidos: “Me permitió organizarme a mi manera, lo que fue esencial para equilibrar mi vida familiar y laboral.”

El impacto de su empresa Oncoliq

A través de su startup, Oncoliq, Marina busca abordar uno de los problemas más críticos en la salud: las muertes ocasionadas por la detección tardía del cáncer. “El objetivo es hacer accesible la detección temprana y mejorar las tasas de diagnóstico”, explica.

Actualmente, están desarrollando tecnología enfocada en cáncer de mama y pulmón, así como un laboratorio de servicio que facilita el análisis de sangre para detectar microARNs, un indicador que aún no se evalúa en laboratorios convencionales.

Consejos a futuros emprendedores científicos

Marina aconseja a los jóvenes a completar su formación académica antes de emprender. “El doctorado es crucial. La ciencia es compleja, y necesitas una base sólida para enfrentar los retos del emprendimiento”, recalca.

Su experiencia muestra que, a pesar de los desafíos, hay un entorno favorable para el emprendimiento científico en Argentina. “Estamos a un paso de ver más unicornios en biotecnología en la región”, concluye Simian, alentando a los nuevos científicos a buscar soluciones a problemas reales.