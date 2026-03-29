Inflación y Precios: Cuándo el Enfoque Monetario Llega a Su Límite

La inflación en Argentina ha desbordado sus límites, acumulando meses de subas ininterrumpidas. Con un panorama incierto, el gobierno deberá revisar su estrategia para contener este fenómeno.

Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la inflación mensual se duplicó, generando preocupación y cuestionamientos sobre la estrategia oficial para controlarla. En marzo, las señales de estabilización aún son esquivas.

Datos alarmantes: ¿Cuánto ha aumentado la inflación?

El índice de inflación de febrero se mantuvo en un 2,9% mensual, sin cambios respecto al mes anterior. Un dato aún más preocupante es el aumento de la inflación núcleo, que alcanzó el 3,1%, el nivel más alto en casi un año. Los precios regulados, impulsados por tarifas de servicios públicos, subieron un 4,3%. Si el gobierno hubiera actualizado estas tarifas, la inflación mensual podría haber superado el 3%.

Cambio en el discurso oficial: la búsqueda de una nueva estrategia

Ante esta situación, el Ministro de Economía, Luis Caputo, ha comenzado a cuestionar la visión monetarista que predominaba en el programa económico. Su enfoque sugiere que la corrección de precios relativos es crucial para la estabilización económica. Esta corrección busca ajustar precios que han quedado rezagados, aunque su implementación puede ser inflacionaria en sí misma.

Desafíos de la corrección de precios

Este nuevo enfoque introduce tensiones dentro del propio discurso oficial, ya que sugiere que la inflación no puede ser atribuida únicamente a factores monetarios. Además, contradice afirmaciones previas que sostenían que los aumentos de tarifas no causarían un impacto inflacionario significativo.

The Reality Check: Precios Relativos en Argentina

El Índice mensual de precios relativos elaborado por Fundar revela un dato inesperado: Argentina sería un 8% más barata que el promedio latinoamericano. Sin embargo, esto contrasta con la percepción de altos costos en rubros turísticos, mientras que áreas esenciales como salud y educación aún se presentan a precios relativamente bajos.

Un proceso de ajuste que se extiende

Desde 2024, los rubros con precios elevados han comenzado a moderarse, pero la corrección de tarifas aún no se ha completado. Esta situación, unida a un contexto internacional complicado, podría generar más presiones inflacionarias.

El papel fundamental del tipo de cambio

El tipo de cambio es otro elemento crucial en la ecuación. A pesar de que los precios en dólares no parecen excesivos, la economía argentina tiene una demanda estructural alta de divisas, lo que podría indicar que el tipo de cambio de equilibrio deba ser ajustado. Esto es vital para estabilizar la economía sin crear tensiones cambiarias.

El futuro de la estrategia antiinflacionaria

La tarea de corregir los precios relativos se presenta como un desafío complejo en el ámbito antiinflacionario. Si bien el orden fiscal y monetario ha demostrado ser eficaz para reducir la inflación desde niveles elevados, será difícil alcanzar un equilibrio sin metas excessivamente optimistas. El gobierno deberá ser cauteloso en su nueva dirección y ajustar su enfoque según la realidad económica.