Sabalenka Vence a Gauff y Logra el ‘Sunshine Double’

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, se adjudicó el título del Masters 1000 de Miami al vencer en un emocionante encuentro a la estadounidense Coco Gauff.

En un electrizante duelo llevado a cabo en el Hard Rock Stadium, Sabalenka demostró una vez más su calidad al superar a Gauff en tres sets. La bielorrusa llegó a la final luego de imponerse ante la kazaja Elena Rybakina en dos sets, mientras que Gauff había conseguido su lugar tras vencer a Karolina Muchova.

Inicio del Partido: Dominio de Sabalenka

Desde el comienzo del primer set, Sabalenka mostró su determinación. Aunque se encontró en desventaja 2-3, consiguió un doble quiebre para cerrar la primera manga de manera contundente por 6-2.

Reacción de Gauff: Empate y Competitividad

El segundo set fue una verdadera batalla. Gauff, respaldada por el público local, logró imponerse con un 6-4, quebrando el servicio de Sabalenka y llevándolo a un decisivo tercer set.

El Tercer Set y la Consagración de Sabalenka

En la última manga, la tenista bielorrusa volvió a brillar. Comenzó con un quiebre a favor y, a pesar de la presión, mantuvo su servicio en dos ocasiones, colocándose 5-3. La victoria llegó tras otro quiebre, cuando Gauff envió un revés fuera de la cancha.

Un Logro Histórico: El “Sunshine Double”

Con esta victoria, Sabalenka alcanza el prestigioso “Sunshine Double”, un sueño que solo unos pocos tenistas han logrado, ganando tanto en Indian Wells como en Miami de manera consecutiva. Se une así a leyendas del tenis como Iga Swiatek, Victoria Azarenka, Kim Clijsters y Steffi Graf.