Perrone saldrá en la tercera posición en el GP de EE. UU.

El talentoso piloto argentino Valentín Perrone, compitiendo para Red Bull KTM, se ha destacado al finalizar en la tercera posición en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Moto3. Este resultado lo coloca en una excelente posición para la carrera principal de este domingo.

En el emblemático Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Perrone demostró su habilidad en el segundo día de la tercera fecha del Campeonato del Mundo de Moto3. Logró un impresionante tiempo de 2m12s526, quedando muy cerca del líder de la clasificación, el español Álvaro Carpe, quien marcó 2m12s107. La competitividad fue feroz, y Perrone se destacó en una maniobra crucial donde pudo adelantar al español Brian Uriarte, lo que generó una espera por el veredicto de los comisarios tras esa maniobra arriesgada.

Expectativas para la Carrera Principal

El próximo desafío para el piloto argentino se presenta este domingo a las 14 horas, donde buscará no solo mantener su posición en el podio, sino también lograr su primera victoria de la temporada. Perrone ya ha tenido un inicio prometedor, habiendo finalizado en el podio durante la primera fecha en Tailandia y ocupando el séptimo lugar en Brasil la semana pasada.

Desempeño de Otros Pilotos Argentinos

En contraste, su compatriota Marco Morelli, del CFMoto Aspar Team, no vivió una jornada favorable, terminando en la posición 18 con un tiempo de 2m14s646. Tampoco le fue bien a su compañero Máximo Quiles, quien, a pesar de ser un firme candidato al título, finalizó en el octavo lugar.