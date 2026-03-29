El Regreso de Mario Pergolini: ¿Cómo Afectará el Póker Masculino en el Prime Time?

Mario Pergolini Regresa a la Pantalla: Expectativas por la Segunda Temporada de «Otro Día Perdido»

Este lunes, a las 22:30, El Trece lanza la segunda temporada de «Otro Día Perdido», con una gran expectativa que podría superar a la de su regreso anterior. ¿Qué novedades trae esta nueva entrega?

Las Expectativas que Rodean el Regreso Kantar Ibope Media puede que solo mida el rating, pero muchos piensan que si calculara la expectativa, el interés por esta segunda temporada de «Otro Día Perdido» sería elevado. El programa debuta el 30 de octubre y hay un gran interés por ver cómo se desarrollará la trama.

Un Regreso Controversial y su Evolución La vuelta de Mario Pergolini en 2025 fue objeto de debate, pues había declarado que la televisión estaba «muerta». Sin embargo, esa percepción no se tradujo en altos ratings: su primer episodio apenas alcanzó los 5,7 puntos, quedando detrás del estreno de «Buenas Noches Familia» de Guido Kaczka.

Más Allá del Rating: El Éxito del Boca a Boca A pesar de los números no tan favorables, «Otro Día Perdido» ha ganado un prestigio especial, destacándose en redes sociales y plataformas como YouTube. Las conversaciones en torno al programa han generado un boca a boca positivo, convirtiéndose en un tema recurrente entre los televidentes.

¿Qué Traerá la Nueva Temporada? Evelyn Botto se une al equipo como nueva integrante, aportando frescura y diversidad. Según el productor Ernesto ‘Cune’ Molinero, esta temporada será una versión mejorada, con más detalles y elementos visuales enriquecidos. Las entrevistas seguirán siendo centrales, combinando figuras reconocidas con personas menos conocidas pero igualmente interesantes.

Todos los Ojos Puestos en Luisana Lopilato La primera invitada será la famosa actriz Luisana Lopilato. Además, en esta semana debutarán otros nombres como Miguel Ángel Rodríguez y Oscar Martínez, ampliando el atractivo del programa. La química entre los presentadores, incluyendo a Agustín «Rada» Aristarán, promete mantener enganchada a la audiencia.

Competencia de Alto Vuelo en el Prime Time El Trece no solo se enfrenta al desafío de captar audiencias con «Otro Día Perdido», sino que también competirá directamente con programas como «Es mi Sueño», que ya capta un promedio de 6 puntos en el rating, y «Pasapalabra», que ha demostrado ser un fuerte competidor en la franja horaria.

La Audiencia y la Gala de Gran Hermano Tras el estreno de «Otro Día Perdido», «Gran Hermano» presentará su gala de eliminación, donde la audiencia también espera ver quién será el nuevo eliminado de la semana. Con un elenco de participantes que aún no ha alcanzado su máximo potencial, el desarrollo del programa podría ser un factor clave en retener la atención del público.