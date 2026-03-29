Emociones a Raudales: Manuel Adorni en la Cima de la Casa Rosada

Una llamada inesperada desató una ola de emociones en el Centro de Formación de Capital Humano. El CEO de YPF, Horacio Marín, vivió un momento increíble antes del discurso de Javier Milei, que lo llevó a correr hacia la figura del presidente con una noticia que cambiaría el rumbo del país.

Un Grito que Llamó la Atención

El viernes por la mañana, en un ambiente cargado de anticipación, Horacio Marín no pudo contener su asombro al recibir una llamada de sus abogados, Germán Fernández Lahore e Ignacio Zapiola. La razón de su llanto era una victoria inesperada: “¡Ganamos, Horacio!”, le anunciaron, desatando la curiosidad de los funcionarios que lo rodeaban.

Consternación y Alegría en el Centro de Formación

Los presentes, alarmados por la reacción de Marín, se acercaron para ofrecerle ayuda, ignorando que estaba celebrando una noticia positiva. Al enterarse del resultado, la incertidumbre se transformó en euforia. Sin dudarlo, Marín se dirigió rápidamente hacia los custodios de Javier Milei, solicitando permiso para acercarse al presidente.

La Noticia Revuelo en el Gobierno

La noticia de la victoria se propagó velozmente. A través de grupos de WhatsApp, los ministros se enteraron del fallo que evitaba que Argentina tuviera que pagar 16.100 millones de dólares. La secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, instó a tener cautela en los anuncios mediáticos, ya que un mal comentario podría comprometer el asunto ante la justicia estadounidense. A pesar de ello, la reacción general fue de sorpresa y celebración.

La Lucha por el Relato Político

En medio de la celebración, el campo político se vio envuelto en confusiones. Figuras como Cristina Fernández de Kirchner se apresuraron a atribuirse méritos por la expropiación de YPF. Mientras tanto, Milei contenía críticas hacia adversarios políticos, buscando apropiarse del relato de la victoria judicial que revitalizaba su imagen ante la presión social y mediática.

Un Respiro en Tiempos Turbulentos

El dictamen de la Cámara de Apelaciones de Nueva York fue interpretado por algunos en la administración como un respiro en medio de una crisis que amenazaba con eclipsar la agenda del Gobierno, marcada por escándalos de corrupción y el creciente malestar social ante la inflación. Con esta decisión, el horizonte parecía un poco más despejado.

Reacciones Mixtas en el Gabinete

A pesar de la victoria, la tensión interna persiste. Mientras el presidente Milei intenta respaldar a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, las sombras de discrepancias y rumores de negociaciones turbias planean sobre su administración. Las dudas sobre la estabilidad de Adorni se amplifican entre altos funcionarios que cuestionan cómo su situación afectará la imagen del Gobierno.

La Controversia de Adorni

La reciente defensa de Adorni ante la prensa fue insuficiente para disipar las dudas sobre su patrimonio y su vida previa a la política. El escándalo por posibles irregularidades en vuelos privados y su relación con amigos vinculados a contratos del Estado generan un clima de sospecha. Algunas voces en el Gobierno ya comienzan a buscar reemplazos posibles, poniendo en tela de juicio el futuro de Adorni en el cargo.

Desafíos Continúen en el Horizonte

A medida que las celebraciones se apagan, la incertidumbre sobre el futuro del Gobierno persiste. En un entorno donde los ataques a la figura de Adorni se intensifican, muchos cuestionan si las acciones de Milei serán suficientes para mantener la cohesión en su equipo. El respaldo de los hermanos Milei a Adorni parece ser un intento de estabilizar un barco que navega en aguas turbulentas.