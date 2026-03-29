Argentinos aumentan compras y guardan más dinero ‘bajo el colchón’

El Banco Central ha publicado un informe revelador sobre el mercado de cambios, evidenciando un aumento notable en la compra de dólares por parte de los argentinos en febrero.

El informe del Banco Central destaca que durante febrero, los individuos adquirieron un total de US$2368 millones en dólares, mientras que las ventas alcanzaron US$280 millones. Este fenómeno muestra una clara tendencia hacia la dolarización entre los ciudadanos, que en el primer bimestre del año acumularon US$4981 millones brutos.

Disminuye la Actividad Cambiaria, Pero Aumenta la Dolarización

A pesar de una desaceleración en comparación con enero, donde 100.000 compradores menos y 12.000 vendedores se registraron, la insistente preferencia por adquirir dólares se mantiene. El volumen de compras experimentó una contracción mensual del 9,4%, pero la tendencia de protección del capital continúa en aumento.

En total, se registraron compras netas por US$2552 millones, principalmente destinadas a la atesoramiento, con US$1954 millones dirigidos a preservar el valor frente a las fluctuaciones económicas.

Gastos en Dólares: Consumo y Turismo Impulsan la Salida de Divisas

Los gastos netos en dólares realizados con tarjetas ascendieron a US$649 millones en febrero, lo que subraya la influencia del consumo en divisas y su impacto en el mercado cambiario. Dentro de este informe, las compras internacionales más allá del turismo, como los envíos postales, totalizaron US$91 millones.

Al desagregar estos números, los gastos por viajes y servicios alcanzaron US$898 millones, donde US$662 millones se destinaron a consumos en viajes, reflejando el peso del turismo en la exportación de divisas.

Crecimiento de Dólares Fuera del Sistema Bancario

El análisis del cuarto trimestre de 2025 confirma que los argentinos acumularon fuera del sistema bancario US$254.898 millones, un incremento interanual significativo. Estos activos, que incluyen moneda y depósitos fuera del circuito formal, representan un importante sector del ahorro privado.

Las cifras indican que los dólares del colchón registraron un crecimiento del 4,5% anual, constituyendo el 48,5% del total financiero del país. Este crecimiento, en contraposición a los pasivos, ha dejado una posición neta de acreedores relevante, resaltando la tendencia de acumulación fuera del marco formal.