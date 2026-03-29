Beneficios reducidos para discapacitados si su condición no se considera permanente, advierten organizaciones benéficas

Organizaciones benéficas advierten que cientos de miles de personas con enfermedades graves o discapacidades podrán ver reducidos sus beneficios si el gobierno evalúa que sus condiciones podrían mejorar.

Nuevas Normativas en la Asignación de Beneficios

A partir de abril, la parte de salud del crédito universal se reducirá a 50 libras semanales y se congelará para nuevos solicitantes, a menos que su condición se considere terminal o severa y sin perspectivas de mejora.

Compromisos del Gobierno bajo la Lupa

El gobierno había prometido el año pasado que el criterio de “condiciones severas y de larga duración” protegería a las personas con discapacidades graves de esta reducción. Sin embargo, diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad han expresado su preocupación.

Condiciones que Podrían Quedar Fuera

Desde esclerosis múltiple hasta discapacidades de aprendizaje, muchas condiciones debilitantes podrían no calificar bajo los estrictos criterios de elegibilidad, a pesar de que a menudo impiden que las personas puedan trabajar.

El Impacto de la Reducida Ayuda Económica

Samuel Thomas, asesor de políticas en la organización Z2K, subraya que «los recortes amenazan a las personas más gravemente enfermas y discapacitadas del país». Esta nueva norma plantea un interrogante sobre la evaluación de condiciones como infartos o episodios de enfermedad mental, que podrían dejar a estas personas sin el apoyo económico que necesitan.

Reacciones de Expertos en Discapacidad

Ella Smith, representante de la ME Association, sostiene que «la idea de que alguien podría mejorar no debería servir para reducir el apoyo esencial hoy». Las organizaciones de caridad advierten que esta norma intensificará la difícil lucha de quienes padecen condiciones impredecibles.

Preocupaciones Futuras por la Asistencia

Se estima que para 2029-30, más de 730,000 futuros beneficiarios no recibirán la tasa más alta, lo que implicaría una pérdida anual de alrededor de 3,000 libras. La falta de un diagnóstico formal puede significar la diferencia en la obtención de apoyo para muchas personas con discapacidades de aprendizaje.

Hacia un Sistema de Beneficios Desigual

James Taylor, director de estrategia de Scope, menciona que «se creará un sistema de crédito universal de dos niveles». Esto genera riesgos en la interpretación de criterios de severidad, lo que puede llevar a que personas con condiciones igualmente graves reciban montos desiguales.

Mediciones Extensas y Dificultades de Diagnóstico

Charidades advierten que para calificar para el pago “severo”, los nuevos solicitantes deberán presentar extensa documentación médica, algo que puede ser complicado en un sistema de salud sobrecargado.

La Realidad de la Pobreza entre Personas Discapacitadas

La preocupación por la pobreza creciente entre las personas discapacitadas es palpable. Los recortes en los subsidios podrían dejar a muchas familias al borde de la pobreza extrema, enfrentando decisiones difíciles sobre alimentación y vivienda.

Postura Oficial del Gobierno

Un portavoz del Departamento de Trabajo y Pensiones afirmó que el gobierno se compromete a apoyar a las personas vulnerables. Según ellos, la evaluación se basa en cuánto impacta la condición en la vida de los beneficiarios, enfatizando la protección de los más afectados.