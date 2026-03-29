Tether inicia su primera auditoría completa de USDT

Tether se Prepara para la Primera Auditoría Completa de USDT en un Contexto Global Retador

Tether da un paso decisivo con su primera auditoría interna de USDT, buscando aumentar la transparencia y fortalecer su posición frente a la creciente presión regulatoria internacional.

29.03.2026 • 07:35hs • Transparencia

Tether está en camino de llevar a cabo su primera auditoría completa de USDT, un paso crucial que busca reforzar la transparencia sobre sus reservas y consolidar su posición en el ecosistema global de criptomonedas.

Según reporta Financial Times, la firma ha **contratado a KPMG** para auditar sus estados financieros y a **PwC** para mejorar sus sistemas internos, marcando un importante giro en su estrategia.

Este movimiento llega después de años de depender de **certificaciones periódicas** de BDO Italia, y refleja un esfuerzo por fortalecer la credibilidad de la mayor stablecoin del mercado ante una creciente presión regulatoria.

El Cambio hacia una Auditoría Integral

La decisión de proceder con una auditoría exhaustiva sigue a un análisis de las nuevas normativas para stablecoins en Estados Unidos, impulsadas por la Ley GENIUS, que busca establecer reglas claras para los emisores de criptomonedas.

Este nuevo entorno regulatorio podría abrirle las puertas a Tether a un mercado más amplio y competitivo, donde las exigencias de cumplimiento son más estrictas.

Con cerca de u$s185.000 millones en circulación, USDT continúa siendo la stablecoin más importante, consolidando su liderazgo en capitalización de mercado según datos de plataformas especializadas.

A principios de año, Tether reveló que posee más de u$s122.000 millones en bonos del Tesoro de EE.UU., lo que totaliza una exposición de hasta u$s141.000 millones en instrumentos financieros relacionados.

La auditoría completa de KPMG promete ir más allá de las meras verificaciones de reservas, abarcando activos, pasivos y controles internos, en un proceso que se considera “la mayor auditoría inaugural de la historia financiera”.

Tether Busca Expansión a Pesar de Desafíos Anteriores

Además, se ha filtrado que la empresa está considerando recaudar hasta u$s20.000 millones, lo que implicaría una valoración cercana a los u$s500.000 millones, aunque su CEO ha desmentido la existencia de un acuerdo formal sobre esa cifra.

El historial regulatorio de Tether incluye controversias, como una multa de u$s41 millones impuesta por la CFTC por “declaraciones engañosas” sobre sus reservas y un acuerdo de u$s18,5 millones con la Fiscalía de Nueva York por falta de transparencia.

Estos antecedentes resaltan la importancia de la actual auditoría, que busca mejorar la confianza del mercado en medio de un marco regulatorio más exigente y una competencia en crecimiento en el sector de las stablecoins.