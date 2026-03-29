Datos Reveladores sobre el Uso en la Industria

La manufactura en Argentina se encuentra ante un desafío crucial: integrar la inteligencia artificial en sus operaciones. Un nuevo informe revela que menos del 30% de las empresas del sector están sacando provecho de esta tecnología para optimizar su productividad.

Según un estudio realizado por Accenture en colaboración con la Unión Industrial Argentina, la industria local enfrenta importantes barreras para adoptar la inteligencia artificial, centrando sus inversiones en tecnologías básicas. Esto limita su capacidad para innovar y modernizarse en un escenario global cada vez más competitivo.

El futuro de las fábricas: hacia la hiperautomatización

El relevamiento destaca que solo el 30% de las empresas usa herramientas como IA para la toma de decisiones. Un estudio de la Universidad Austral respalda esta tendencia, señalando que menos del 5% de las firmas argentinas poseen un nivel de madurez digital adecuado.

A medida que se proyecta el futuro, el informe señala que para 2040, las fábricas deberán ir más allá de la simple eficiencia de costos y calidad, apostando por la flexibilidad y la sostenibilidad como pilares clave en su competitividad.

Las fábricas del futuro estarán impulsadas por sistemas auto-optimizados que integren inteligencia artificial, robótica y supervisión humana, permitiendo la anticipación a problemas y optimización en tiempo real.

Transformación laboral y desafíos de la inteligencia artificial

El avance de la inteligencia artificial está reorganizando el paisaje laboral en la manufactura, afectando aproximadamente el 34% de las horas de trabajo en el sector. Las proyecciones indican que esta transformación podría abarcar hasta el 38% si se consideran cambios adicionales en las cadenas de valor.

A pesar de las oportunidades generadas por la tecnología, el sector aún presenta rezagos significativos en su adopción. Muchas empresas se ven limitadas por una falta de conocimiento sobre el potencial de la inteligencia artificial.

1. Capacitación y adaptación de la fuerza laboral

Una de las principales barreras identificadas es la falta de talento especializado. Casi la mitad de las empresas que buscan incorporar inteligencia artificial enfrentan dificultades para encontrar profesionales calificados. Sebastián Feldberg, director de Industry X en Accenture Argentina, enfatiza la importancia de la capacitación en habilidades digitales como un habilitador esencial para la competitividad.

2. Automatización como prioridad

El 63% de los gerentes está enfocado en la automatización a corto plazo, sin embargo, solo el 38% planea avanzar hacia fábricas hiperautomatizadas. Este desajuste pone de relieve la fragmentación entre la intención y la ejecución de las iniciativas tecnológicas.

3. Optimización de procesos

Un 62% de los gerentes reconoce la inteligencia artificial como esencial para la optimización. Sin embargo, muchos aún no se atreven a adoptar tecnologías avanzadas debido a la calidad inconsistente de los datos, lo que limita su capacidad para implementar soluciones efectivas.

4. La necesidad de digitalización

La digitalización es fundamental para construir fábricas más eficientes, pero el estudio revela que muchas empresas aún priorizan tecnologías obsoletas. Medidas como la ciberseguridad y la implementación de sistemas de manufactura son esenciales, pero la falta de atención a tecnologías críticas está desalineada con las necesidades del futuro.

Feldberg señala un cambio radical en la gestión de fábricas: «Para 2040, las más avanzadas no serán gestionadas, sino orquestadas, con el talento humano jugando un papel clave». La elección para los fabricantes es clara: deben diseñar su futuro o adaptarse a las exigencias del nuevo escenario industrial.