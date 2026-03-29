Cirujano plástico condenado por la muerte de una paciente

La Cámara Nacional de Casación dictó una sentencia que revirtió la absolución de un cirujano plástico, condenándolo por el fallecimiento de una paciente tras una intervención quirúrgica. Ahora, el médico enfrenta una nueva audiencia donde se determinará su pena.

El caso de Sandra Romina Candia Flores

Armando Jorge Donati, el cirujano involucrado, fue adjudicado culpable de la muerte de Sandra Romina Candia Flores, quien perdió la vida a los 32 años un mes después de someterse a una liposucción en una clínica no habilitada.

Detalles de la condena

El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Sarrabayrouse, Daniel Morin y Horacio Días, determinó que Donati tuvo un rol crucial en el deterioro de la salud de la paciente al no actuar con la debida diligencia cuando ella sufrió un shock tras la operación. Esta sentencia se produjo después de que, en una instancia anterior, el médico había sido absuelto.

Las circunstancias de la intervención

La cirugía, realizada el 14 de noviembre de 2017, se complicó y Candia Flores no fue trasladada a un centro adecuado durante más de 17 horas. En ese tiempo, sufrió consecuencias severas que finalmente llevaron a su deceso el 16 de diciembre de 2017.

La falta de acción del cirujano

La fiscalía afirmó que Donati mostró una grave falta de cuidado. “Su inacción agravó un riesgo evidente”, afirmó el fiscal Nicolás Amelotti. Durante el juicio se ratificó que las complicaciones en la salud de la paciente fueron directas consecuencias de la demora en su traslado y asistencia médica.

Alegaciones durante el juicio

En los testimonios se destacó que la paciente enfrentó una insuficiencia renal, respiratoria e intestinal, lo que fue atribuible al incorrecto manejo postoperatorio del cirujano. Donati, al ser interrogado, había intentado justificar sus acciones afirmando que la cirugía se realizó correctamente.

Impacto en la familia y la comunidad

El caso ha provocado una fuerte conmoción social, con la familia de Candia Flores buscando justicia por su tragedia personal. La madre de tres hijos había estado ahorrando durante un año para someterse a la operación, la cual terminó en una pérdida irreparable.

¿Qué sigue para el cirujano?

Donati, a la espera de la nueva audiencia que determinará su pena, podría enfrentarse a una condena de hasta cinco años de prisión y la inhabilitación para ejercer la medicina. Su carrera profesional, que incluye más de 10,000 intervenciones, está ahora bajo el escrutinio público.