Impacto de la Revolución Industrial en el Desempleo

En los próximos dos años, podríamos enfrentar la mayor crisis de desempleo de la historia, impulsada por los vertiginosos avances tecnológicos. La inteligencia artificial es solo el comienzo de una transformación que cambiará profundamente nuestras vidas.

La cuarta revolución industrial avanza a pasos agigantados, y en nuestro reciente libro exploramos sus implicaciones en la política contemporánea. Hoy nos enfocaremos en dos innovaciones clave que marcan este nuevo camino.

Datificación y Impresión Avanzada

La datificación se ha convertido en el núcleo de esta revolución. Cada objeto se transforma en datos, lo que permite la creación de nuevos productos a través de impresoras 3D. En menos de 48 horas, estas impresoras fabrican viviendas de hormigón sin necesidad de mano de obra, y ya no solo se limitan a crear prótesis; ahora son capaces de generar tejido vivo, mediante biotintas que simulan el entorno natural del cuerpo.

La impresión 4D, utilizando materiales inteligentes, permite que los objetos cambien sus propiedades físicas de manera controlada.

Innovaciones en la Alimentación

En el ámbito de la alimentación, la planta Redefine Meat en Holanda produce mensualmente 500 toneladas de carne vegetal, sin ingredientes de origen animal, abasteciendo a más de 110 restaurantes. Se prevé que el mercado de carne alternativa alcanzará los 11 mil millones de dólares para 2030. La calidad de estos productos es tan alta que, al probar una hamburguesa, resulta indistinguible de la carne tradicional.

El Internet de las Cosas (IoT): Un Cambio de Paradigma

La revolución del IoT se gesta de forma silenciosa pero omnipresente. Cada segundo, se generan trillones de datos a través de aplicaciones que utilizan nuestros propios datos. La próxima etapa traerá refrigeradores inteligentes que interactuarán con tiendas y otros dispositivos, haciendo la compra y el consumo más eficientes.

Un Hogar Conectado

Imaginemos un hogar donde los objetos «comprenden» nuestras necesidades. Al llegar a casa, la iluminación y la temperatura se ajustan automáticamente, mientras que los dispositivos detectan lo que hemos comprado y actúan en consecuencia. Los termostatos inteligentes y otros electrodomésticos están aprendiendo a optimizar su funcionamiento basándose en nuestros hábitos y patrones diarios.

En el futuro, los objetos tendrán una «conciencia» de sus funciones y requerimientos, gestionando nuestras vidas de manera autónoma.

Aplicaciones en Salud y Seguridad

Los dispositivos de monitoreo personal, como relojes inteligentes, ya ofrecen un vistazo a nuestra salud. Adicionalmente, sensores en prendas de vestir pueden rastrear indicadores vitales, alertando a médicos antes que se presenten los síntomas de enfermedades. Este tipo de tecnología promete revolucionar el cuidado preventivo y mejorar la calidad de vida.

Por otro lado, la gestión del tráfico y la recogida de residuos se optimizarán mediante objetos conectados que informarán sobre la necesidad de actuar de manera proactiva, reduciendo así el impacto ambiental.

En la economía del conocimiento, la infraestructura física se convierte en una herramienta para la automatización burocrática, donde los objetos actúan como sensores, recopilando datos valiosos que luego pueden monetizarse.