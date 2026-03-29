Jóvenes requieren más de $2 millones al mes para vivir independientemente

Un reciente análisis de la consultora Focus Market revela que un joven en Argentina requiere al menos $2.085.853 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. Este dato se convierte en un indicador clave de la difícil situación económica que enfrentan muchas familias en el país.

El costo de la vida se ha vuelto una carga insostenible: un sorprendente **38,3%** de los argentinos entre 25 y 35 años, que equivale a aproximadamente 1,8 millones de personas, permanece en el hogar familiar.

Costo del Alquiler: Un Factor Crítico

La vivienda constituye el mayor componente del presupuesto mensual. El análisis destaca que el alquiler promedio de un monoambiente alcanza los **$550.000**, sumando a esta cifra las **expensas** que rondan los **$212.000** y un gasto adicional de aproximadamente **$104.320** en servicios esenciales como agua, gas y electricidad.

Los Gastos Básicos de Subsistencia

Para poder sostenerse, un joven destina cerca de **$912.000** solo para su techo, dejando de lado gastos de alimentación y salud. Además, si consideramos la **entrada al mercado inmobiliario**, se debe agregar un gasto mensual proporcional de **$45.833** por el depósito inicial del contrato.

Alimentación y Salud: Costos Del imponente Diario

La canasta básica de alimentación y limpieza para una persona asciende a **$466.299**. Por otra parte, los gastos de salud, que incluyen una prepaga de nivel básico y medicamentos, suman aproximadamente **$250.735**, cifra que puede aumentar significativamente si se requiere atención médica adicional.

Movilidad y Conectividad: Lo Indispensable para Trabajar

No menos importante es la necesidad de movilidad. En este ámbito, los jóvenes invierten alrededor de **$143.123** en transporte y hasta **$113.658** en servicios de internet, telefonía, cable o plataformas de streaming, lo que se vuelve esencial para su día a día.

Esta situación es un claro reflejo de las dificultades económicas que enfrentan muchos jóvenes en el país y del porqué, ante tales cifras, muchos optan por no salir del hogar familiar.