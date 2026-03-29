Fuerzas Federales se Unen en Protesta por Sueldos por Debajo de la Pobreza

El 2 de abril, las fuerzas de seguridad federales se unirán en un reclamo sin precedentes, enfocado en la urgente necesidad de mejorar sus salarios y la crisis en la cobertura médica que afecta a sus familias.

La convocatoria incluye a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Este movimiento representa un hito en la historia reciente del sector, con el objetivo de alzar la voz ante problemas críticos.

Un abrazo simbólico en el edificio Centinela

La movilización se llevará a cabo frente al emblemático edificio Centinela, sede de la Gendarmería en Retiro. Los agentes optaron por un abrazo solidario para manifestar el malestar acumulado en las diversas fuerzas de seguridad.

El principal detonante de esta protesta es el sostenido deterioro del poder adquisitivo. Muchos efectivos reportan ingresos por debajo de la línea de pobreza, lo que ha generado una situación económica insostenible.

Junto a los reclamos salariales, los empleados también denuncian serias falencias en la cobertura de salud. La crisis de la obra social IOSFA ha dejado a miles de afiliados con servicios limitados o sin atención adecuada en varias regiones del país.

Esta alarmante situación ha llevado a algunos efectivos a buscar trabajos adicionales para cubrir sus necesidades básicas, especialmente ante la falta de actualizaciones salariales desde fines de 2025, lo que ha intensificado la tensión dentro de las fuerzas federales.

La realidad de los agentes y su entorno laboral

Los organizadores de la protesta resaltan una contradicción entre el discurso oficial de protección de los efectivos y la dura realidad de sus condiciones laborales. El objetivo es exigir respuestas concretas ante la declinación del valor real de sus salarios.

Si la convocatoria se materializa, sin duda marcará un cambio en la forma de unir a las fuerzas de seguridad, planteando un nuevo desafío para el gobierno nacional en un contexto económico y social federal complejo.

Información proporcionada por Filo.News