Informe: La tasa de abortos en EE. UU. se mantiene estable gracias a la telemedicina y viajes

Un informe reciente destaca que, a pesar de las restricciones en varios estados, el número de abortos en EE.UU. se mantiene estable gracias al aumento de la telemedicina y los viajes interestatales.

El Aumento de Abortos en EE. UU.

Según un informe del Guttmacher Institute, el número de abortos en EE. UU. creció levemente el año pasado, pasando de 1.124 millones a 1.126 millones. Este incremento se debe, en parte, a la mayor accesibilidad ofrecida por la telemedicina, donde los médicos pueden prescribir medicamentos por correo.

Impacto de las Leyes de Protección

Las leyes de protección en estados como Nueva York y Massachusetts han sido fundamentales para que los médicos mantengan su actividad. Joanne Rosen, profesora de la Universidad Johns Hopkins, explica: “Estas leyes permiten a las personas eludir las prohibiciones de su propio estado, facilitando así el acceso a medicamentos abortivos”.

Movilidad y Telemedicina

A pesar de una reducción en el número total de personas que cruzaron fronteras estatales para acceder a abortos, la telemedicina ha visto un aumento significativo. En 2025, 142,000 personas viajaron para recibir atención, un descenso comparado con años previos, pero aún más del doble que antes de decisiones judiciales restrictivas.

Desafíos en el Acceso

Los costos crecientes de viajar y las exigencias logísticas, como la búsqueda de cuidado infantil, han complicado el acceso a servicios de salud reproductiva. Isaac Maddow-Zimet, científico de datos del Guttmacher Institute, enfatiza: “Las personas están viajando más lejos que nunca, a menudo cientos de millas”.

El Rol Crucial de la Telemedicina

La telemedicina no solo es una opción más económica, sino que ofrece una solución crítica para quienes no pueden o no desean viajar. Aunque algunas personas aún requieren atención presencial, la opción de consultas remotas está revolucionando el acceso a servicios de salud reproductiva.

Incertidumbre Legal y Futuro de los Servicios

Mientras que las leyes de protección siguen enfrentando desafíos en los tribunales, la FDA está evaluando nuevas restricciones sobre la telemedicina relacionada con medicamentos abortivos. Esto ha llevado a varios estados a presentar demandas para cuestionar estas regulaciones.

La Complejidad del Acceso a la Salud Reproductiva

La situación actual ha creado un paisaje complicado de leyes en todo el país. Madison-Zimet subraya la necesidad de que las personas tengan múltiples rutas de acceso a la atención, ya que cada situación individual es única. “Estamos en un entorno donde el acceso al aborto es increíblemente restringido en muchos estados”, concluye.