Cuando es tu turno, busca un abogado

Mariano Cúneo Libarona Se Pronuncia Tras su Salida del Gabinete de Milei

El exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rompió el silencio tras su salida del Gabinete y abordó las controversias en torno a Manuel Adorni, el fallo de YPF y su sucesor Juan Bautista Mahiques. Sus declaraciones ponen en relieve un momento crucial en la política argentina.

Defensa de Manuel Adorni

Cúneo Libarona catalogó a Adorni como «un funcionario brillante» y sugirió que se convertía en objeto de una agresión injusta, basada en hechos reales y legales. En una entrevista con Futurock, subrayó que la situación actual del jefe de Gabinete debe entenderse desde una perspectiva más amplia.

Los Viajes Controversiales de Adorni

La reciente rueda de prensa de Adorni en la Casa Rosada, marcada por la tensión y las preguntas sobre sus viajes en avión privado y propiedades no declaradas, fue un detonante para la polémica. Cúneo Libarona argumentó que el viaje a Nueva York con su esposa dentro de la comitiva oficial no constituye un delito y no debe ser considerado un error, como había admitido Adorni.

La Cuestión de las Propiedades No Declaradas

Sobre las propiedades cuestionadas, Cúneo Libarona aseguró que se abordará adecuadamente en su declaración jurada. «La magnitud de la difusión de este daño es inmensa», afirmó, enfatizando que la familia de Adorni ha sido atacada y que las acusaciones carecen de fundamento jurídico claro.

Reconocimiento a Juan Bautista Mahiques

En la misma línea, Cúneo destacó a su sucesor en Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien busca acelerar la solución de las vacantes en el Poder Judicial. «Es crucial que no existan los vacíos que hoy enfrenta la justicia», insistió Cúneo, mencionando que le dejó una carpeta con propuestas y candidatos para abordar esta problemática.

Impacto del Fallo sobre YPF

Finalmente, el exministro se refirió al reciente fallo en Estados Unidos sobre YPF, considerándolo un triunfo del gobierno de Javier Milei y un resultado de esfuerzos conjuntos de varios gobiernos. Este dictamen revoca la sentencia de primera instancia y evita un pago millonario de 16.100 millones de dólares a la Argentina, un alivio considerable para la situación económica del país.

“Este fallo nos saca de una preocupación enorme”, concluyó Cúneo, resaltando la relevancia del dictamen y su impacto positivo en la nación.