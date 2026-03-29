El 56% de los hogares argentinos lucha por llegar a fin de mes

Un reciente estudio revela que la situación económica de muchos hogares en Argentina es crítica, ya que más de la mitad no logra cubrir sus gastos esenciales hasta el final del mes.

Según un informe privado de la consultora Zentrix, el 56.4% de las familias argentinas se enfrenta a la imposibilidad de cubrir sus necesidades después del día 20 de cada mes. Este dato pone de manifiesto la precaria realidad económica que experimenta un amplio sector de la población.

Un Aumento del Endeudamiento Familiar

El estudio destaca que seis de cada diez hogares han recurrido a préstamos en el último semestre para afrontar sus gastos mensuales. La falta de liquidez ha llevado a muchas personas a buscar financiamiento externo para mantener su consumo diario.

“Cuando los ingresos son insuficientes, el crédito se convierte en una herramienta para subsanar la falta. Sin embargo, a medida que se acumula la deuda, surgen problemas para pagarlas. Este comportamiento no es aislado, sino que se ha convertido en una práctica habitual que complica la situación financiera”, menciona el informe.

Cómo el Crédito se Convirtió en un Medio de Subsistencia

El financiamiento se utiliza mayoritariamente para adquirir alimentos y pagar servicios esenciales. Esta modalidad se presenta como una solución temporal que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas cuando el ingreso no es suficiente.

El informe revela que el 90% de los hogares que toman préstamos enfrentan dificultades para cumplir con las cuotas. Esto subraya que el endeudamiento se ha vuelto una constante en la vida familiar, afectando no solo el presente, sino también comprometidos futuros, ya que se hipotecan ingresos venideros para solventar gastos actuales.

“La deuda se ha transformado en un modo de sobrevivir”, afirma Claudio Montiel, director de Zentrix, quien subraya la gravedad de esta situación al diario Crónica.

Un Panorama Desalentador para la Microeconomía

El estudio también describe un escenario de ajuste que incluye la pérdida de poder adquisitivo y la dificultad para mantener un consumo estable. Esta situación provoca que las obligaciones financieras se trasladen al futuro, afectando los ingresos de los meses siguientes.

En comunidades como Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, se ha incrementado el uso de tarjetas de crédito en supermercados y comercios locales. A su vez, los comerciantes notan una disminución en el consumo y un aumento en las consultas sobre opciones de financiamiento para productos esenciales.