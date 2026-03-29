Restauran en Instagram la foto de embarazo de Erin O’Connor: ¿dobles estándares?

La reconocida modelo Erin O’Connor ha expresado su preocupación sobre las políticas de moderación de contenido en redes sociales después de que Instagram eliminara fotos suyas en las que celebraba su embarazo, publicadas en el Día de la Madre.

O’Connor, de 48 años, compartió imágenes de 2014 cuando estaba embarazada de ocho meses de su hijo Albert. Las fotos, que reflejan la belleza y la fuerza de la maternidad, fueron inicialmente borradas por Instagram debido a una supuesta violación de sus pautas sobre desnudez.

El Momento que Conmocionó a las Redes Sociales

En una conmovedora publicación, O’Connor, famosa por su trabajo con Dior y Chanel, dedicó sus fotos a todas las personas que nutren y apoyan a los niños en todo el mundo. Sin embargo, su celebración fue desgraciadamente interrumpida cuando Instagram las eliminó, justificando la acción por cuestiones de «nudismo».

La plataforma restauró las imágenes después de que medios como el Sunday Times y The Guardian cubrieran el incidente, lo que generó una ola de apoyo hacia O’Connor. Ella declaró que había presentado una queja formal a Meta, la empresa matriz de Instagram, señalando una clara doble moral: mientras las mujeres son «hipersexualizadas» a diario, su representación de maternidad estaba siendo censurada.

Un Llamado a la Reflexión

O’Connor, que participó en un evento en la Galería Nacional de Londres, reflexionó sobre la decisión de la red social y pidió una revisión de las pautas. “Es vital que se aplicaran normas más claras y adaptadas al contexto, especialmente para temas como el embarazo y la maternidad», afirmó. «Los procesos de revisión también necesitan ser más rápidos y sensibles para que los creadores de contenido se sientan escuchados”, agregó.

La Importancia de Representar la Maternidad

Para O’Connor, la imagen de una mujer embarazada no debería ser ofensiva, sino motivo de celebración. «Es inaceptable que en el siglo XXI una mujer embarazada en todo su esplendor cause malestar», subrayó. Esta experiencia ha sido significativa para ella, permitiendo que su voz resuene y anime a otros a expresarse sin temor a restricciones.

En su intervención, compartió que estas fotos fueron parte de un proceso personal de aceptación. Durante años, se sintió incómoda en su propio cuerpo, pero ha aprendido a valorarlo. «Tomó 45 años, pero ahora estoy viviendo auténticamente”, reflexionó con entusiasmo.

La Respuesta de Meta a la Controversia

En respuesta a la controversia generada, un representante de Meta explicó que su política tiende a restringir imágenes que puedan considerarse sexuales para proteger a la comunidad. Sin embargo, admitieron que permiten ciertos tipos de contenido como fotos de arte, educación y conciencia social. La situación ha abierto un diálogo sobre cómo deben adaptarse las normas a la realidad actual y la diversidad de experiencias que deben ser protegidas y celebradas.