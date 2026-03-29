Grabois exige declaraciones de los Milei y Paulón critica a Adorni por su ética y economía

Este domingo, el presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X estadísticas que revelan un “récord” en la economía argentina, una imagen que contrasta dramáticamente con la situación que viven muchos ciudadanos.

Las visiones sobre la economía argentina son completamente opuestas entre el Gobierno y la oposición. Javier Milei, presidente del país, publicó en su cuenta de X gráficos económicos que afirmaban que la economía argentina se encuentra en niveles récord. Sin embargo, esta afirmación no coincide con la experiencia diaria de quienes enfrentan dificultades económicas severas.

Críticas sobre el Consumo y la Inflación

Roberto Cachanosky, economista y referente en la materia, expresó su desacuerdo con las afirmaciones del presidente. En una entrevista con PERFIL Córdoba, señaló: «El Gobierno debería replantearse su declaración sobre el consumo. Los datos del INDEC muestran que los salarios, tanto en el sector privado como en el público, han perdido poder adquisitivo en los últimos cinco meses debido a la inflación.»

El gráfico compartido por Milei destacando un «récord histórico» en la economía argentina.

Investigaciones Judiciales: La Criptoestafa $LIBRA

En paralelo a estas discusiones, Juan Grabois, quien representa a las víctimas de la criptoestafa $LIBRA, ha solicitado a la Justicia la indagatoria del presidente Milei y su hermana Karina. Grabois afirma que existen nuevos elementos en el caso que justifican estas declaraciones.

La investigación, bajo la supervisión del fiscal Eduardo Taiano, ha sido objeto de críticas. La abogada y periodista Natalia Volosin cuestionó la eficacia del fiscal, sugiriendo que «debería ser destituido por encubrimiento», al considerar que se trata de una causa de corrupción que podría demorar años en resolverse.

Adorni y Marcelo Grandio, implicados en la controversia sobre el viaje a Punta del Este.

Aporte de Esteban Paulón sobre la Investigación de Adorni

El diputado socialista Esteban Paulón ha aportado su perspectiva sobre la situación. Durante el fin de semana, afirmó que «la investigación judicial contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza con nuevas pruebas», resaltando que el funcionario no ha aclarado su situación patrimonial ni sus viajes recientes.

Paulón indicó que el origen de la causa se encuentra en la investigación acerca de cómo se financió el viaje de Adorni a Punta del Este y mencionó que un testimonio reciente contradice la versión oficial de gastos asumidos por el propio Adorni.

El diputado también subrayó el conflicto de intereses en el caso, al recordar que la ley de ética pública prohíbe a los funcionarios aceptar regalos de personas vinculadas a contratos con el estado. “La situación de Adorni es un fuerte golpe a la narrativa de austeridad del gobierno”, concluyó Paulón, dejando claro que estas controversias podrían socavar la base del discurso oficial.