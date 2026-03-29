Policía israelí impide a Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la Misa de Domingo de Ramos

La celebración del Domingo de Ramos en Jerusalén se vio interrumpida de manera insólita cuando el Patriarca Latino, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, no pudo ingresar a la Iglesia del Santo Sepulcro, un hecho sin precedentes en siglos.

El evento tuvo lugar cuando tanto el Cardenal Pizzaballa como el Custodio de Tierra Santa, el Padre Francesco Ielpo, fueron detenidos por la policía israelí. La autoridad eclesiástica calificó este hecho de «grave precedente», resaltando que no se trataba de una procesión, sino de un acto privado.

Reacciones Internacionales a un Hecho Inesperado

El suceso provocó una oleada de críticas en Europa y entre las comunidades católicas del mundo entero. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su descontento, calificando la acción policial como «una ofensa no solo para los fieles, sino para cualquier comunidad que valore la libertad religiosa».

Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, mencionó en la red social X que había convocado al embajador de Israel para abordar la situación. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la decisión como «alarmante», manifestando su apoyo incondicional a los líderes católicos y enfatizando la necesidad de garantizar el ejercicio libre del culto en Jerusalén.

Contexto del Conflicto

Este inconveniente surge en un periodo de alta tensión, tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero y los ataques de EE. UU. e Israel, lo que ha llevado a las autoridades a prohibir reuniones masivas en lugares sagrados, incluyendo sinagogas, iglesias y mezquitas.

La declaración oficial del gobierno israelí argumentó que las restricciones a las aglomeraciones en sitios sagrados se debieron a riesgos de ataques aéreos iraníes en la región. Por el momento, los congregantes se ven limitados a reuniones de alrededor de 50 personas.

Un Lamentable Domingo de Ramos

Palm Sunday, que marca el inicio de la Semana Santa, conmemora la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, un evento significativo en la tradición cristiana. La Latin Patriarchate of Jerusalem y la Custodia de Tierra Santa expresaron su profundo pesar y ofrecieron disculpas a los fieles cristianos de todo el mundo por esta interrupción en una de las jornadas más sagradas del calendario cristiano.