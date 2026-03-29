Actualidad Esencial para Profesionales y Empresas

Revisión a la baja de encajes: ¿Bajo control o caos en el sistema financiero?

La reciente reducción en los encajes emociona al equipo económico, pero genera incertidumbre en las entidades bancarias. Un cambio clave en las metas a corto plazo ha llegado.

Un momento decisivo para la economía argentina

La disminución de encajes ha despertado una mezcla de entusiasmo y precaución en el ámbito financiero. Mientras los funcionarios celebran la flexibilización, los bancos mantienen la guardia alzada. Esta medida busca liberar liquidez en un contexto de alta inflación y tasas elevadas, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en el sistema bancario.

Cambios inmediatos en las expectativas

El equipo económico, liderado por figuras clave, ha ajustado sus previsiones a corto plazo como respuesta a esta política. Se espera que la medida no solo fomente el crédito, sino que también enfrente nuevos desafíos en la gestión de los recursos disponibles.

Suba salarial y bonificaciones: un alivio temporal

En otras noticias económicas, se ha acordado una suba salarial del 5% para los meses de abril a junio, acompañada de un bono extraordinario de $120.000. Este ajuste busca aliviar la presión sobre los trabajadores y reactivar el consumo interno, en un momento crítico para la economía nacional.

Los bancos y su reacción

A pesar de la buena intención detrás de la medida de encajes, las entidades bancarias expresan su preocupación por la sostenibilidad a largo plazo. El margen de maniobra para otorgar créditos se reduce, y la incertidumbre económica puede poner en riesgo el equilibrio del sistema.