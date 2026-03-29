Desplome de 20 Puntos en Solo Tres Meses

El Impacto del Escándalo Adorni: Caída Libre en la Imagen del Jefe de Gabinete

Una reciente encuesta revela el dramático descenso en la aprobación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a una serie de controversias que han sacudido su figura en los últimos meses.

El sondeo de CB Global Data muestra que, en apenas tres meses, la percepción sobre Adorni se ha deteriorado notablemente, reflejando un claro rechazo entre los votantes. Con un margen de error de +/- 2,2%, los resultados surgen de 2.015 encuestas realizadas entre el 22 y el 28 de septiembre.

Polémicas que Desgastan su Imagen

La caída en la valoración de Adorni se atribuye a varios incidentes llamativos, incluyendo su controversia relacionada con el uso del avión presidencial para llevar a su pareja, así como la revelación de propiedades no declaradas y un viaje a Punta del Este que fue financiado por un proveedor estatal.

Análisis de la Aprobación

El estudio clasifica a Adorni en séptimo lugar entre diez líderes top del país, con un saldo negativo de -39,8 puntos. Actualmente, solo cuenta con un 27,4% de valoración positiva frente a un abrumador 67,2% de opiniones negativas.

Comparación con el Pasado Reciente

En un análisis anterior, la misma encuestadora había reportado una imagen positiva de 44,4% para Adorni, lo que contrasta drásticamente con el actual 27,4%. Esto indica un aumento en el rechazo de 20,3 puntos y una disminución de 17 puntos en su apoyo en un corto período.

El Futuro Político de Adorni

A pesar de su caída, en conversaciones privadas, Adorni mencionaba que su nombre sonaba para posibles candidaturas en 2027, incluyendo el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o como compañero de fórmula del presidente Milei. Sin embargo, su imagen dañada complica estas aspiraciones.

Desafíos para el Gobierno

La encuesta también resalta un contexto complicado para el Gobierno, con cifras que indican una aprobación de la gestión de +43,9% frente a un saldo negativo de -54,5%. Este panorama sugiere que la valoración personal de Adorni es aún más crítica que la del propio presidente Milei.

Preocupaciones de los Argentinos