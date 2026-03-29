Iván Cepeda responde a Uribe: ‘No hay ninguna explicación’

En medio de una atmósfera tensa, Álvaro Uribe e Iván Cepeda vuelven a enfrentarse, tras las recientes acusaciones del senador del Pacto Histórico durante un evento en Medellín. Las denuncias de Cepeda han reavivado viejas rencillas entre ambos políticos.

Durante su discurso en Medellín, Iván Cepeda acusó a Álvaro Uribe, exmandatario colombiano, de estar vinculado al paramilitarismo y al narcotráfico. Según Cepeda, Uribe y su hermano Santiago mantuvieron relaciones con clanes criminales como los Ochoa y los Cifuentes Villa, que fueron parte del legado de Pablo Escobar.

La Réplica de Uribe

En respuesta a las aseveraciones de Cepeda, Uribe no se quedó atrás y lo catalogó como un «camuflado de Derechos Humanos». Desde su perspectiva, Cepeda es culpable de instigar el asesinato de Miguel Uribe, un senador asesinado en 2025, y lo acusa de haber colaborado con la Segunda Marquetalia.

Respuesta de Cepeda

Cepeda, por su parte, decidió contestar en su cuenta oficial de X, donde manifestó que ha sido objeto de insultos y calumnias de parte de Uribe. Sin embargo, resaltó que lo más importante es la falta de explicaciones del exmandatario acerca de sus supuestas conexiones con grupos relacionados con el narcotráfico.

Silencio Inexplicable

El candidato del Pacto Histórico señaló que Uribe no ha abordado la condena de su hermano Santiago por vínculos con el paramilitarismo y sugirió que su silencio indica la veracidad de las acusaciones en su contra.

Críticas hacia Cepeda

Desde el Centro Democrático, han surgido duras críticas hacia Cepeda. La agrupación acusó al político de ser un «vocero» de las Farc, descalificando sus afirmaciones como fábulas desterradas que carecen de fundamentos.

Intervención de Cepeda en Medellín

Cepeda expresó sus puntos de vista en un evento en Medellín, donde abordó la historia convulsa de Antioquia y la resiliencia de sus habitantes. Aseguró que sus palabras habían sido tergiversadas por sus adversarios políticos y reafirmó su compromiso con la verdad.

Un juez apoyó su postura, validando que su intención era resaltar no solo los aspectos negativos de la violencia, sino también la capacidad de recuperación de la población antioqueña.