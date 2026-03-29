Legisladores responden a informes sobre posibles operaciones terrestres del Pentágono en Irán

Mientras los rumores sobre una posible operación terrestre de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Irán se intensifican, miles de soldados americanos se despliegan en el Medio Oriente, lo que plantea un futuro incierto en un conflicto que podría escalonar a nuevas dimensiones.

Legisladores estadounidenses están respondiendo a informes que indican que el Pentágono se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán. A medida que se concentran tropas estadounidenses en la región, el conflicto parece atravesar una fase más peligrosa.

Operaciones Limitadas en la Mira

Funcionarios del gobierno han señalado que, aunque se considera una operación terrestre en Irán, esta podría restringirse a incursiones de fuerzas especiales y tropas de infantería. Sin embargo, la aprobación de Donald Trump sobre estos planes sigue siendo incierta.

Expectativas Ambiguas en el Senado

El senador James Lankford, miembro del comité de inteligencia, expresó en NBC su disposición a considerar el apoyo a tropas sobre el terreno, pero enfatizó la necesidad de entender claramente los objetivos. «Es fundamental saber qué botas estamos poniendo en el suelo», advirtió, haciendo hincapié en que cualquier despliegue debe tener un propósito definido.

A un Paso de la Ocupación

Lankford subrayó la importancia de «terminar lo que se empieza», diferenciando entre operaciones específicas y una ocupación prolongada. «Lo peor sería iniciar un conflicto y no resolverlo», afirmó.

La Respuesta de la Casa Blanca

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aclaró que cualquier preparación del Pentágono busca ofrecer opciones al comandante en jefe, y no implica que el presidente haya tomado una decisión.

Despliegue Militar Aumentado

El fin de semana pasado, 3,500 soldados y marines estadounidenses llegaron a la región como parte de una unidad liderada por el buque de guerra USS Tripoli. Tradicionalmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 50,000 tropas en el Medio Oriente.

Opciones Estratégicas en Consideración

Las estrategias militares en discusión incluyen asegurar el estrecho de Ormuz o tomar el control de las instalaciones de uranio enriquecido en Irán. Aunque Trump ha mencionado que no planea enviar tropas, su base se muestra dividida sobre la intervención militar en el extranjero.

Interrogantes Sobre la Aprobación Congresional

Al ser interrogado sobre la necesidad de aprobación del Congreso para el despliegue de tropas, Lankford indicó que esto depende de la duración y el propósito de la intervención.

Resistencia Política y Consideraciones Económicas

Los republicanos ya han rechazado múltiples resoluciones de poderes de guerra que buscarían limitar la capacidad de Trump para actuar militarmente en Irán sin el visto bueno del Congreso. Además, se ha solicitado un incremento de $200 mil millones en el presupuesto del Pentágono, que se enfrenta a un creciente descontento en el ámbito político.

Reacciones Desde Irán

El orador del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió sobre las consecuencias de una invasión terrestre, amenazando con retaliaciones contra las tropas estadounidenses. Su declaración refuerza la tensión existente y la inestabilidad ante un posible conflicto mayor.

Proyección de Conflicto y Retos Diplomáticos

Expertos en política iraní advierten que cualquier resolución a este conflicto parece lejana sin una negociación efectiva. Los analistas creen que el camino a seguir podría ser una tregua temporal que evite una guerra abierta, llevando de vuelta a una ‘guerra fría’.

Perspectivas Futuras

La situación sigue evolucionando con la posibilidad de nuevas pérdidas materiales y humanas. A medida que los líderes políticos emiten sus juicios, la comunidad internacional observa de cerca, preocupada por las repercusiones que un conflicto armado podría tener en la región y más allá.