Urgente: Niño sobreviviente del accidente en Ruta 3 es trasladado

Un menor de edad ha sido evacuado de emergencia a través de un vuelo sanitario tras complicaciones en su salud. El pequeño, único sobreviviente de un trágico accidente en la Ruta Nacional 3, enfrenta serios desafíos médicos que requieren atención inmediata.

El niño, quien se encontraba en un viaje familiar hacia Comodoro Rivadavia para celebrar un quinceañero, presenta una obstrucción renal debido a un trombo. Esta condición ha llevado a los médicos locales a decidir su traslado a un hospital de mayor complejidad donde podrá recibir el tratamiento especializado necesario.

Este trágico incidente cobró la vida de tres miembros de su familia: su madre, tío y abuela, quienes lo acompañaban en el viaje. La noticia ha conmocionado a la comunidad, que se une en apoyo y solidaridad ante esta devastadora pérdida. El impacto emocional del suceso resuena profundamente en la región.