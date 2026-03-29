Perimetral para Grandio por hostigamiento a testigo clave

La tranquilidad en el entorno de Manuel Adorni fue efímera tras la celebración gubernamental por la anulación de la condena a YPF, ya que nuevos testimonios han puesto en tela de juicio su conducta y la de su círculo cercano.

El viernes, el jefe de Gabinete se vio envuelto en una controversia cuando la secretaria de la compañía de aviación que utilizó para un viaje a Uruguay, Vanesa Tossi, confirmó que el vuelo fue pago por Marcelo Grandio, amigo de Adorni. Durante su declaración en Comodoro Py, Tossi se mostró alarmada al recibir mensajes insistentes del periodista mientras realizaba su testimonio.

Detalles del Viaje y la Declaración

El vuelo hacia Punta del Este, realizado durante los días de carnaval, está ahora bajo la investigación del juez federal Ariel Lijo. Tossi, quien trabaja para Jag Executive Aviation, declaró que Grandio le pidió que no facturara el viaje y que ella recibió múltiples mensajes de texto de él mientras estaba en la declaración. Según sus palabras, la insistencia parecía tener un matiz intimidatorio.

La Intervención del Poder Judicial

Ante el temor de Tossi, quien aseguró sentirse amenazada, el juez Lijo tomó medidas cautelares prohibiendo a Grandio cualquier tipo de contacto con la testigo. Esta situación ha causado revuelo entre las autoridades, considerando que las acciones del periodista podrían constituir presiones inaceptables que podrían afectar la integridad del proceso judicial.

Investigaciones en Curso

El fiscal Gerardo Pollicita también ha iniciado una investigación paralela sobre posibles delitos relacionados con amenazas. Su enfoque está en cómo las acciones de Grandio pudieran comprometer la verdad de los testimonios y la evidencia en el caso total de enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni.

Implicaciones en el Periodismo y la Justicia

Grandio, quien posee la productora Imhouse con contratos en el canal estatal de televisión, se enfrenta a un escenario complicado, ya que la relación laboral se ha convertido en un foco de atención. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está trabajando en recolectar evidencias sobre esta conexión y sus implicaciones legales.

Un Caso de Enriquecimiento Ilícito

Adorni está bajo la lupa tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien afirma que ha aumentado su patrimonio de manera desmesurada en relación con sus ingresos como funcionario. La situación ha generado una serie de solicitudes de prueba que incluyen el rastreo de propiedades y declaraciones juradas, revelando una posible trama de irregularidades financieras.

Mientras tanto, Adorni ha postergado la presentación de su declaración jurada ante el público, lo que solo aumenta la tensión y las especulaciones. El ambiente mediático se encuentra expectante ante el desarrollo de esta historia que combina política, justicia y presiones personales.