Jerusalén: Bloquean al Patriarca Latino en el Santo Sepulcro y aumentan tensiones diplomáticas por el Domingo de Ramos

Título: Censura Religiosa en Jerusalén: La Prohibición de Celebrar Misa en el Santo Sepulcro Causa Estrépito Internacional

Bajada: En un hecho sin precedentes, la policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén celebrar la misa del Domingo de Ramos en la emblemática iglesia, desatando una ola de reacciones que cuestionan la libertad de culto en la ciudad sagrada.

Este domingo, un evento sin igual tuvo lugar en Jerusalén: el cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de la ciudad, fue impedido de ingresar a la iglesia del Santo Sepulcro para la misa del Domingo de Ramos. Este suceso histórico no solo impactó a la comunidad cristiana, sino que también reavivó el debate sobre los derechos religiosos en la ciudad santa.

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De acuerdo con el Patriarcado Latino de Jerusalén, tanto Pizzaballa como el custodio de la Tierra Santa fueron detenidos al intentar acceder al templo «de forma privada», sin procesión ni actos públicos. La diócesis definió este incidente como un hito, ya que es la primera vez en siglos que las autoridades religiosas no pueden oficiar una ceremonia en el lugar más sagrado del cristianismo.

Un Precedente Alarmante para la Libertad Religiosa

El Patriarcado expresó en un comunicado que «esto marca un grave precedente y muestra una falta de respeto hacia las creencias de miles de millones en todo el mundo», resaltando la importancia de Jerusalén durante la Semana Santa.

Restricciones en un Contexto de Conflicto

Este incidente se produce en el marco de un endurecimiento de las restricciones en Jerusalén desde el inicio de un nuevo conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero. Las autoridades israelíes han limitado las reuniones públicas a 50 personas y han cerrado importantes sitios religiosos, incluyendo sinagogas, mezquitas y, por supuesto, iglesias.

Desde la policía indicaron que la solicitud del Patriarcado fue revisada, pero no autorizada por razones de seguridad. Argumentaron que la Ciudad Vieja es un área compleja y que los accesos para vehículos de emergencia son restringidos ante posibles ataques.

Reacciones Globales y Tensiones Diplomáticas

La comunidad internacional reaccionó de inmediato. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó el suceso como “un agravio no solo para los creyentes, sino para todos aquellos que valoran la libertad religiosa”, y anunció la convocatoria del embajador israelí para expresar su descontento.

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también condenó la decisión y exigió garantías para la práctica del culto religioso en Jerusalén, subrayando la necesidad de proteger el estatus de los lugares sagrados.

Una Semana Santa Marcada por la Conflictividad

El Domingo de Ramos, que conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, no pudo ser celebrado como tradicionalmente se hace. En lugar de la esperada multitud que normalmente participa en la procesión que va desde el Monte de los Olivos hasta el Santo Sepulcro, este año la situación cambió drásticamente.

Imposibilitado de acceder al templo, el cardenal Pizzaballa realizó una ceremonia alternativa en la Basílica de Getsemaní para un grupo reducido de fieles. Allí dejó un mensaje que resonó con la actualidad marcadamente bélica: “Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén”, hizo referencia al clima de violencia que persiste en la región.

Libertades Religiosas en Juego

El acontecimiento no solo reabre el debate sobre la seguridad y la libertad religiosa en Jerusalén, sino que también pone en tela de juicio el equilibrio entre ambas en una ciudad que es clave para el judaísmo, el cristianismo y el islam. El gobierno israelí argumenta que estas medidas son necesarias debido a amenazas específicas y condiciones de seguridad, mientras que las críticas a nivel internacional advierten sobre una posible violación de derechos fundamentales.

Este incidente en el Santo Sepulcro se erige como un símbolo de la Semana Santa atípica que se vivirá este año, marcada por un clima de conflicto y tensiones diplomáticas con repercusiones que van más allá de lo religioso.