Centenares evacuados por incendio en club nocturno alemán

Una rápida evacuación permitió que todos los asistentes a un club nocturno en Alemania escaparan sanos y salvos tras un incendio que se desató en plena noche.

Alrededor de las 3:45 am del sábado, un incendio comenzó en el K Club, ubicado en Kehl, muy cerca de la frontera con Francia. Afortunadamente, las 750 personas presentes lograron abandonar el lugar con éxito.

Detalles del Incidente

Las llamas se propagaron rápidamente por todo el edificio, aunque solo tres personas requirieron atención médica, sin necesidad de ser hospitalizadas. Imágenes difundidas por medios alemanes mostraron un denso humo saliendo del techo del local, situado en un área industrial de la ciudad.

Un Club Conocido por su Música

El K Club es famoso por su oferta de música hip-hop y afro, atrayendo a un considerable público de la región de Alsacia, especialmente de la ciudad francesa de Estrasburgo, que se encuentra justo al otro lado del río Rin.

Investigación en Curso

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del fuego, que aún permanecen sin aclarar. Este incidente se produce poco después de una tragedia en un bar de la estación de esquí Crans-Montana en Suiza, donde 41 personas perdieron la vida.

A diferencia de lo sucedido en Crans-Montana, la evacuación en Kehl se llevó a cabo de manera eficiente, permitiendo que todos los visitantes pudieran salir a tiempo y sin daños graves.