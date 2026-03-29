Descubren Irregularidades en el Registro de la Propiedad de Manuel Adorni en Exaltación de la Cruz

La reciente adquisición de una propiedad en el exclusivo country Indio Cua por Bettina Angeletti, esposa del jefe de gabinete Manuel Adorni, ha encendido las alarmas en la política argentina. Con interrogantes sobre su origen financiero, la situación se torna cada vez más compleja.

La compra que genera controversia

La vivienda, que aún no ha registrado el cambio de titularidad en el municipio, ha suscitado especulaciones. Según informes, el lote fue adquirido en noviembre de 2024 y su dirección ya figura en la base de datos municipal, aunque la titularidad no se ha actualizado oficialmente. Esto ha llevado a pensar en una posible estrategia de la pareja para mantener la compra en un segundo plano.

Detalles del inmueble y gastos asociados

El reporte de la comuna indica que el verdadero titular figura como Juan Ernesto Cosentino, quien vendió la propiedad a Angeletti. Las expensas, que ascienden a $699,637, están a nombre de Bettina. Se estima que la transacción inicial se realizó por unos $120,000 dólares, sumando luego los costos de remodelación, lo que ha suscitado aún más dudas sobre la capacidad financiera de la pareja.

Un historial complicado

Documentos municipales revelan que el domicilio original del vendedor no aparece como el actual en los registros, lo que genera confusión sobre el estatus de la propiedad. Además, el costo mensual de los tributos municipales podría alcanzar los $70,000, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad económica.

Alquiler y remodelación: caminos paralelos

Antes de adquirir el nuevo hogar, Adorni y Angeletti supuestamente estaban alquilando en el mismo barrio. Los residentes han notado su presencia, aunque su estilo de vida ha sido objeto de críticas. “Frecuenta el club, pero no es nada del otro mundo,” comentó un vecino.

Inconsistencias financieras bajo el escrutinio público

La diputada Marcela Pagano, quien ha denunciado a Adorni por posible enriquecimiento ilícito, advierte sobre las dificultades para justificar el incremento patrimonial de la pareja. Al ganar $2.8 millones hasta fin de año, se plantea la duda de cómo pueden sostener sus propiedades y gastos, dado el contexto de la compra reciente.

Respuesta policial y declaración jurada

Durante una conferencia de prensa, Adorni evitó referirse directamente a la compra de la propiedad, insistiendo en que su patrimonio está declarado adecuadamente. Sin embargo, no aclaró si se informó este nuevo bien en un anexo reservado de su declaración jurada, esperando posibles requerimientos judiciales para revelar dicha información.

¿Orígenes de los fondos? Dudas persistentes

En caso de que Angeletti hubiera declarado la propiedad en el anexo reservado, se abre la posibilidad de justificar la adquisición mediante donaciones. Sin embargo, el jefe de gabinete no ha aclarado el origen de los fondos, dejando un manto de incertidumbre sobre la transparencia de la operación.