Consultora de Eduardo Costantini Elige Nuevos Bonos Argentinoss

En su última publicación, el Consultatio Balance Fund ofrece un panorama claro sobre el comportamiento de los bonos en el transcurso del año, destacando su preferencia por ciertos segmentos y su postura frente a la inflación.

El Consultatio Balance Fund, liderado por el reconocido empresario Eduardo Costantini, ha revelado su último posicionamiento que, a su vez, funciona como un interesante termómetro de bonos para el resto del año. Su estrategia no es uniforme, sino que muestra una discriminación notable entre los distintos segmentos de la curva de rendimiento, favoreciendo aquellos que aún ofrecen premios atractivos.

Expone una Predominancia en CER

Con un 80% de exposición en pesos y 20% en dólares, la cartera del fondo resalta una tendencia marcada hacia bonos ajustados por inflación. En detalle, el 71,2% del portafolio está en CER, mientras que solo un 4,4% se enfoca en tasa fija. Además, la estrategia incluye una posición vendida en futuros, representando un -9,5% en este tipo de ajuste, lo que subraya una clara preferencia por cobertura inflacionaria.

Mejor Oportunidad en CER

El informe de su asesor financiero, One618, indica que el fondo mantiene 14% de su cartera en bonos globales, complementados con títulos provinciales de buena calificación crediticia, optimizando su posición respecto al tipo de cambio oficial. Este enfoque subraya la importancia de la pendiente de la curva para determinar dónde invertir.

Rally en la Curva CER

Durante el mes pasado, el fondo adoptó una estrategia más ágil, a raíz de un incremento inesperado en la inflación de febrero. Este evento propició un rally en la curva CER, con una compresión promedio de 600 puntos básicos en el tramo medio, lo que llevó a una reestructuración en su posicionamiento hacia una estrategia barbell entre CER corto y CER largo.

Desafíos en la Tasa Fija

A diferencia de la tendencia positiva de los bonos ajustados, la tasa fija ha quedado rezagada. Actualmente, solo 4,4% del portafolio está dedicado a este tipo de bonos, reflejando un desbalance notable. A medida que analizamos el escenario general, la tasa fija corta se posiciona en una zona fría, con perspectivas que no parecen tan atractivas debido a un optimismo moderado hacia la tasa fija larga.

Consideraciones sobre el Tipo de Cambio

Otro aspecto fundamental es la postura del fondo frente al tipo de cambio. One618 mantiene un enfoque constructivo, con un 80% de la cartera pesificada. En este contexto, se observa una posición vendida en contratos de dólar futuro, apoyada por tasas implícitas que indican una posible corrección cambiaria más suave de lo esperado por el mercado.

Los Bonos Dólares como Alternativa Sólida

Finalmente, el fondo mantiene un 14% en bonos globales, resaltando su interés en la deuda soberana hard dollar. Tanto los Globales como los Bonares continúan mostrando un buen desempeño, ubicándose en zona optimista dentro del termómetro de bonos.

En conclusión, el análisis del Consultatio Balance Fund revela un enfoque calculado y estratégico, priorizando bonos que se ven más favorables en el contexto actual de la economía. A medida que avanza el año, será esencial seguir de cerca las fluctuaciones en los distintos segmentos de deuda, especialmente en un entorno internacional incierto.