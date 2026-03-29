Puzzolo y Sacco: Un Encuentro entre Silencio y Grito

Desde el 25 de marzo, el Centro de Arte Contemporáneo se ha transformado en un refugio de expresiones artísticas impactantes, donde el silencio y el arte hablan más que las palabras. La nueva exposición presenta un diálogo emocional entre dos grandes artistas argentinos.

La Sinfonía del Silencio y el Grito Artístico

La exposición, curada por Alejandro Dávila, une las obras de Norberto Puzzolo, conocido por su papel en Tucumán Arde, y la talentosa Graciela Sacco. Juntos, crean un recorrido que abarca desde la turbulencia de los años 60 hasta las críticas contemporáneas sobre la desigualdad.

Una Sensibilidad en Común

Dávila resalta que la conexión entre ambos artistas emerge de una sensibilidad social compartida. “Puzzolo a través de su fotografía y Sacco con sus heliografías, reflejan ausencias y presencias profundas”, comenta el curador. Sus obras destacan no solo lo que está presente, sino también lo que falta, plasmando un vacío que invita a la reflexión.

Más Allá del Mensaje Político

La curatoría evita caer en el arte explícitamente político, optando por cargar de significado simbólico cada pieza. “El arte panfletario pierde fuerza; aquí hay un grito profundo”, señala Dávila. En las salas, las icónicas “Bocanadas” de Sacco, que representan un reclamo silencioso, contrastan con las instalaciones de cucharas heliografiadas, simbolizando la crisis alimentaria que preocupa a la artista.

El Poder de la Emoción

Para Puzzolo, esta muestra es más que una exposición; es un homenaje a una amistad profunda. “La propuesta de Alejandro me tocó el corazón”, confiesa el fotógrafo. Recuerda a Graciela como una pionera en su campo, quien confió plenamente en su mirada artística.

Sillas: La Memoria del Pasado

Las sillas juegan un papel fundamental en la obra de Puzzolo. “Durante los años 60, eran un símbolo de comunidad; se usaban para reunir a la gente en un momento de agitación social”, recuerda. Con el tiempo, las sillas adquirieron un nuevo significado, reflejando la ausencia y el vacío que dejó la dictadura.

Un Enfoque Consciente

En su rememoración más reciente, Puzzolo transformó una silla amarilla en un objeto negro para ser ubicado en un paisaje conmovedor, creando un impacto que va más allá de lo visual. “Es la mirada del otro la que completa la obra. Mi intención es que el espectador no imagine figuras indeseadas en ese espacio”, explica.

Redefiniendo la Dignidad

En una de las secciones más contemporáneas de la exposición, la serie “La casa de los otros” recupera la figura del trabajador, retratándolo con dignidad en contraste con la opulencia de los edificios que levantan. “Quise representar a esos obreros no como parte de la infraestructura inerte, sino como individuos dignos”, concluye Puzzolo.

Una Conexión Significativa

La obra de Puzzolo no solo conserva las memorias de un pasado difícil, sino que también honra las luchas y las vidas de quienes a menudo son invisibles en la sociedad contemporánea. Su visión artística busca visibilizarlos, ofreciendo una perspectiva renovada sobre la dignidad humana.

. Desde las icónicas sillas amarillas hasta su serie «La casa de los otros», un artista comprometido con la realidad social. (Foto María Agrelo).