CEDEAR con potencial de subir un 37%, asegura experto de la City

La recomendación de un destacado CEDEAR está captando la atención de los inversores argentinos, ya que se proyecta un crecimiento de entre el 12% y el 37% en dólares en el próximo año, según analistas de mercado.

Los analistas del mercado están sugiriendo un Certificado de Depósito Argentino (CEDEAR) vinculado al ETF Utilities Select Sector SPDR (XLU), que agrupa empresas clave en el sector de utilities, como NextEra Energy, Southern Company y Duke Energy. Este CEDEAR, accesible en pesos, permite a los inversores diversificar y resguardarse ante la volatilidad económica.

Un Refugio Seguro en Tiempos de Inestabilidad

Esteban Castro, economista y CEO de Inv.est, explica que estas empresas son conocidas por sus ingresos estables, lo que las convierte en una opción defensiva ideal durante tiempos de incertidumbre global. “En un clima de tensiones geopolíticas y volatilidad, el XLU se presenta como una alternativa confiable entre los CEDEAR”, afirma Castro.

Rentabilidad y Estabilidad: Un Doble Atractivo

Una de las grandes ventajas de este CEDEAR es su rentabilidad por dividendos, que varía entre el 2,7% y el 3% anual, ofreciendo una opción atractiva para quienes buscan estabilidad en su portafolio. Este rendimiento adicional complementa la posibilidad de valorización del activo en el tiempo.

Cómo Funciona el CEDEAR

Este instrumento se compra en pesos y ajusta su cotización en función del dólar contado con liquidación (CCL). De este modo, permite a los inversores no solo resguardarse del riesgo cambiario, sino también acceder a un portafolio diversificado de empresas de un sector que sigue creciendo, especialmente en un contexto de creciente demanda energética.

Proyecciones y Perspectivas del ETF XLU

Actualmente, el ETF XLU se encuentra cotizando a 45,3 USD, con una tendencia reciente a la baja del 4,5%, pero se estima que podría aumentar un 6% para el cierre de 2026. Las proyecciones sugieren un rango de valuación que podría alcanzar entre 52 USD y 56 USD, con un escenario optimista que lo podría llevar incluso hasta 58-62 USD.

Crecimiento de la Demanda y Riesgos Geopolíticos

El sector de utilities se beneficia del crecimiento impulsado por la inteligencia artificial y la expansión de centros de datos, lo que requiere inversiones en infraestructura eléctrica. Este CEDEAR permite a los inversores acceder a un portafolio diversificado y con menor volatilidad en comparación con el mercado accionario tradicional.

Sin embargo, los conflictos internacionales, como el de Medio Oriente, también juegan un papel significativo en la dinámica de precios. Según Dante Romano, experto en agronegocios, «el mercado ya tiene en cuenta el conflicto, pero cada escalada puede generar nuevos movimientos, especialmente en el sector energético».