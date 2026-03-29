Ritmos y Arte: Música en el Libertador, Coleccionismo en Agua de Oro y Arte Contemporáneo en Unquillo

Descubre un fin de semana lleno de cultura y emociones con la llegada de destacados eventos en Córdoba, que prometen deleitar a todos los amantes del arte y la música.

Hexapianas en el Teatro del Libertador

Este jueves, Hexapianas, un talentoso grupo de seis pianistas locales, se presentará en el emblemático Teatro del Libertador. Las intérpretes —Daniela Mercado, Mariana Rocchietti, Victoria Asurmendi, Virginia Piscitelli, Nora Sarmoria y Daniela García— ofrecerán un espectáculo único que fusiona la profundidad de Brahms con la modernidad de Korsun, incorporando la rica tradición rítmica argentina a través de obras de Piazzolla y otros compositores nacionales.

El clímax del evento será el emotivo cierre, donde las seis pianistas se reunirán para un homenaje especial a la reconocida pianista cordobesa Hilda Herrera, interpretando una pieza a dos pianos y doce manos.

Las entradas, con un precio de $20,000 para la ubicación general y $70,000 para los palcos, ya se pueden adquirir a través de Autoentrada.

Crononauta: Todo Sobre el Coleccionismo Regional

Del 2 al 5 de abril, el Hotel San Leonardo se convertirá en el corazón del coleccionismo regional con la tercera edición de Crononauta. Este evento, organizado por el Círculo de Coleccionistas Córdoba, ofrece una exposición de objetos únicos que han sobrevivido al tiempo.

Durante las cuatro jornadas, el salón abrirá de 12:30 a 20:30, brindando una experiencia que celebra la singularidad de cada pieza, acompañada por conversatorios y charlas impartidas por los propios coleccionistas, quienes compartirán las historias detrás de sus tesoros.

Unquillo se Viste de Arte Contemporáneo

Desde mañana hasta el 5 de abril, Unquillo se transformará en el escenario del FACU!!!!, el primer Festival de Arte Contemporáneo de la ciudad, que contará con una serie de intervenciones, performances y exposiciones gratuitas en espacios públicos y naturales.

La programación comenzará cada día en la Explanada Municipal, desplegándose por el área con la colaboración de artistas de renombre como Andrés Belfanti, Carlos Gutiérrez, y Lis Acosta. Además, se abrirá un espacio para el pensamiento crítico con charlas el miércoles 1 de abril a las 18:30, y habrá una Competencia Nacional de VideoArte en el Cine Teatro Municipal bajo la curaduría de Matías Diaz.