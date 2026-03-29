BCRA reduce tasas de interés para impulsar la economía

La decisión del Banco Central (BCRA) de reducir los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales desde abril busca liberar capital en el sistema financiero y facilitar el acceso al crédito, todo esto en un contexto económico desafiante.

El BCRA, liderado por Santiago Bausili, ha anunciado una notable disminución en los encajes bancarios, llevándolos del 50% al 45% para cuentas a la vista. Esto representa un movimiento clave para aumentar la liquidez en el sistema, brindando a los bancos más posibilidades de préstamo y objetivos claros orientados a reactivar la economía en tiempos críticos.

La Medida y Su Contexto

La reducción de los encajes, una medida que estaba en vigor desde agosto, busca revertir la estrategia contractiva del BCRA en medio de una severa recesión. A pesar de que en febrero la base monetaria disminuyó un 1% en términos reales, esta nueva disposición tiene como objetivo facilitar una mayor circulación de pesos en el mercado. Según el analista Christian Buteler, esta decisión es un intento de equilibrar la situación económica al permitir un flujo más amplio de efectivo disponible para la población.

Entendiendo los Encajes Bancarios

Los encajes se refieren al porcentaje de depósitos que los bancos deben mantener en el Banco Central, lo que garantiza fondos ante posibles retiros masivos. Este mecanismo no solo asegura la estabilidad financiera, sino que también influye directamente en el monto de dinero en circulación y, por ende, en la inflación.

Impacto en el Sistema Financiero

Con la disminución de los encajes, los bancos tendrán más recursos para ofrecer créditos, lo que podría resultar en tasas más bajas para los préstamos bancarios. Esta situación se hace crítica frente a un aumento en la morosidad, que superó el 10% en total de préstamos, lo que ha llevado a los bancos a endurecer las condiciones para otorgar financiamiento.

Desafíos Inflacionarios en el Horizonte

A pesar de las ventajas de la nueva medida, persisten riesgos significativos en relación con la inflación. El BCRA ha estado comprando divisas para estabilizar el tipo de cambio, pero estas compras han generado una emisión que puede afectar la inflación a largo plazo. Con un índice esperado de más del 3% para marzo, los economistas advierten que esta situación podría resultar en una desaceleración del poder adquisitivo para los asalariados.

Mientras el Gobierno sigue en su intento por contrarrestar los efectos de la inflación, la situación se complica aún más por factores externos como el aumento de precios del petróleo. Esta combinación de factores económicos tendrá un impacto decisivo no solo en la política monetaria, sino en el bienestar de los ciudadanos.