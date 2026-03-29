Pilar Ramírez: La Espada Libertaria que Aspira a Brillar en CABA y Fortalece su Posición en LLA

Pilar Ramírez: La Dama del Diálogo en el Ecosistema Libertario

La líder del bloque de La Libertad Avanza en la Ciudad, Pilar Ramírez, se destaca por su capacidad de diálogo y construcción política, ganándose el respeto de diversos actores del ámbito político. Su rol se vuelve esencial en tiempos de crisis para el oficialismo.

Un Comienzo Prometedor para Pilar Ramírez

En la temporada 2026, Ramírez ha centrado su atención en fortalecer la presencia del partido en la capital, un terreno históricamente dominado por el PRO. Para ello, ha puesto en marcha una escuela de capacitación para nuevos líderes de La Libertad Avanza, contando con el apoyo de su amiga Karina Milei.

La Conexión con el Presidente

Su estrecha relación con Javier Milei va más allá de lo político; los dos comparten cenas y actividades recreativas, lo que ha forjado un vínculo sólido. Este lazo se inició cuando su esposo, Darío Wasserman, invitó a los Milei a una reunión con la intención de establecer lazos personales y políticos.

De Jefa de Bancada a Líder Nacional

Desde su ascenso a jefa de la bancada libertaria en 2023, así como a presidenta del partido en la misma fecha, Ramírez ha consolidado su posición clave en la política. En diciembre de 2025, su esposo fue nombrado presidente del Banco Nación, aumentando aún más su influencia.

Retos y Proyectos Legislativos

A pesar de su pasado como gerente en Aerolíneas, Ramírez ha formado una red de contactos y propuestas con Manuel Adorni, el actual jefe de Gabinete, a pesar de los escándalos recientes que han afectado su reputación. Juntos, han trabajado para dar continuidad a un paquete de iniciativas legislativas que reflejan la agenda del partido.

Un Enfoque Reformista y Ambicioso

La propuesta legislativa presentada por Ramírez incluye una significativa reducción de impuestos y cambios en el Código Contravencional, evidenciando una clara intención de superar la agenda de Jorge Macri, el actual alcalde. La legisladora busca así posicionar a su bloque en el centro del debate político de la ciudad.

El Contexto Político Actual

A pesar de las dificultades que enfrenta el bloque libertario, como la caída en desgracia de Adorni, Ramírez mantiene una perspectiva optimista y está enfocada en fortalecer su formación política en Buenos Aires. Su objetivo es convertirse en la bancada más reformista de la historia.

Construyendo Puentes

Ramírez ha ganado la simpatía de diversos grupos dentro de La Libertad Avanza, quienes la ven como una referente capaz de promover el diálogo y la colaboración, incluso con sectores del peronismo. Esta apertura la distingue de otros líderes y fortalece su imagen dentro del partido y más allá.

Un Cumpleaños Especial para Karina Milei

Recientemente, Karina Milei celebró su 53º cumpleaños. A pesar de la discreción en los saludos de figuras políticas importantes, su hermano, Javier Milei, fue el primero en felicitarla públicamente a través de redes sociales, reafirmando su apoyo y cercanía familiar.

Saludando a una Líder

El ámbito libertario también se unió para celebrarla, destacando su papel esencial en la defensa de la libertad y los valores del partido. Los saludos reflejan la relevancia que Karina tiene en el contexto político actual.