Australia: Jim Chalmers Apoya el Teletrabajo ante Crisis de Combustible, pero Evitará Medidas Tipo Covid

El tesorero australiano, Jim Chalmers, afirma que trabajar desde casa es una opción sensata en la actualidad; sin embargo, el gobierno no implementará medidas similares a las del Covid en los hogares.

Colaboración entre Gobiernos para Prevenir Restricciones

Ante la inminente reunión del gabinete nacional, Chalmers destacó en una entrevista que es crucial que los estados, territorios y el gobierno federal trabajen en conjunto para evitar medidas más estrictas a medida que la crisis se agrava.

Recomendaciones para el Fin de Semana de Pascua

Chalmers instó a los australianos a no cancelar sus viajes por carretera durante el fin de semana de Pascua, pero les recordó que deben usar el combustible de manera responsable.

Enfrentando la Crisis Juntos

“La mejor manera de superar esto es hacerlo juntos, trabajando de manera coordinada y consistente en todo el país. Evitar medidas más severas como las del Covid depende de nuestra capacidad para manejar esta situación adecuadamente,” comentó Chalmers. “Estamos intentando evitar intervenciones severas, pero trabajar desde casa es razonable en muchos casos. El primer ministro ha mostrado más disposición para seguir un camino voluntario que uno obligatorio,” añadió.