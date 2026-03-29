PJ: Debate sobre Reglas Electorales y la Posibilidad de Adelanto de Elecciones

El escenario político argentino comienza a caldearse ante la proximidad de las elecciones. Con la mirada puesta en optimizar su posición, el Gobierno de Javier Milei explora cambios en el marco electoral que podrían alterar sustancialmente las reglas del juego.

El calendario electoral se asoma a un futuro incierto, pero las discusiones políticas ya han arrancado. La administración de Javier Milei se encuentra en plena evaluación de estrategias que le permitan competir con ventajas en el próximo proceso electoral. En este contexto, la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única de papel son dos de las medidas prioritarias que se analizan, mientras la Casa Rosada también busca limitar los márgenes de maniobra de los gobernadores.

Estrategias de Milei para Consolidar su Poder

El enfoque del oficialismo se centra en modificar el sistema electoral para favorecerse. El primer paso es eliminar las elecciones primarias y forzar a los gobernadores de diferentes provincias a formalizar alianzas con su partido. Esto, en teoría, garantizaría que la figura presidencial obtenga apoyo local, incluso con diferentes sistemas de votación en juego.

Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia dentro de sus propios aliados, como el radicalismo y el PRO, quienes argumentan que la eliminación de las PASO podría desestabilizar la dinámica política.

El Peronismo Frente al Cambio de Reglas

Por otro lado, la oposición también has empezado a afinar sus estrategias. Dirigentes del peronismo han expresado su preocupación de que un cambio en el calendario electoral los ponga en desventaja. El exgobernador y actual senador, Sergio Uñac, sostiene que no pueden dejar pasar el tiempo sin una estrategia clara y propone adelantar la discusión interna de su partido.

Riesgo de Quedarse Atrás

Uñac alerta sobre la posibilidad de que la eliminación de las PASO o un adelantamiento de las elecciones los encuentre sin un plan definido. “No podemos permitir que el tiempo pase sin tomar decisiones”, afirma. En una carta al PJ, insta a abrir el debate sobre cómo se elegirán los representantes electorales si las primarias desaparecen.

Movimientos dentro del Peronismo

Mientras Uñac se prepara para una posible interna, otros líderes, como Sergio Massa, advierten sobre la imposibilidad de adelantar las elecciones, citando restricciones constitucionales y la necesidad del oficialismo de ganar tiempo para estabilizar la situación. Massa, que ha empezado a ganar terreno en las encuestas, habla de un partido en proceso de ampliarse y adaptarse a la nueva realidad.

La Dinámica Electoral se Intensifica

A medida que se presentan estas dinámicas, el clima político se recalienta. Axel Kicillof, quien también se postula para la presidencia, subraya que un año y medio de campaña junto a la responsabilidad de gobernar podría ser insostenible. Las presiones son evidentes en ambos lados del espectro político.

Sin embargo, son las especulaciones sobre un posible adelanto electoral la que está causando mayor revuelo. La posibilidad de que el Gobierno intente realizar cambios significativos en las reglas del juego antes de que se formalice una oposición unida está provocando un flujo constante de conversaciones entre los distintos sectores.

Conforme avanza la discusión sobre el escenario electoral, se vuelve evidente que las decisiones tomadas en los próximos meses podrían definir el rumbo del país. En una contienda donde el tiempo es clave, ningún actor quiere quedar rezagado.