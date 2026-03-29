Descubren a científica argentina acusada de robar material biológico en Brasil

La investigadora Soledad Palameta Miller, de 36 años, ha sido el centro de una controversia internacional tras su detención por el hurto de muestras de un laboratorio de prestigio en Brasil.

La científica argentina Soledad Palameta Miller se encuentra bajo investigación en Brasil debido a la desaparición de material biológico de un laboratorio de máxima seguridad en la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en el estado de San Pablo. Su arresto fue breve; fue liberada al día siguiente, pero enfrenta serias acusaciones que incluyen hurto agravado y transporte ilegal de organismos genéticamente modificados.

Trayectoria Académica y Profesional de Palameta Miller

Soledad Palameta Miller es especialista en virología y bacteriología de los alimentos. Obtuvo su título en biotecnología en la Universidad Nacional de Rosario y se trasladó a Brasil para impulsar su carrera científica. Cuenta con un doctorado en ciencias farmacéuticas y ha realizado estudios posdoctorales en el laboratorio de Unicamp, donde se originó el escándalo.

Detalles de la Investigación

La investigación comenzó el 13 de febrero cuando se reportó la desaparición de muestras de un laboratorio de nivel 3 de bioseguridad, el cual está diseñado para manipular agentes altamente peligrosos. La causa permaneció en secreto hasta el 23 de marzo, cuando la universidad decidió hacerlo público, llevando a la intervención de la Policía Federal de Brasil y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa).

Recuperación del Material y Allanamientos

Tras varios allanamientos autorizados por la Justicia federal de Campinas, se logró recuperar el material sustraído, que ha sido enviado a organismos oficiales para su análisis. La universidad no ha querido revelar qué tipo de virus o bacterias estaban involucrados, considerando que esta información podría perjudicar la investigación.

Contexto Familiar y Empresarial

La situación se complica con la inclusión de Michael Edward Miller, esposo de Palameta Miller y también investigador. Ambos son cofundadores de una startup llamada Agrotrix, especializada en técnicas microbiológicas para la mejora de la producción agrícola, fundada en mayo de 2025 en el campus universitario.

Defensa y Perspectivas Legales

La defensa de Palameta Miller sostiene que no hay pruebas suficientes que demuestren un robo. Argumentan que utilizaban el laboratorio debido a restricciones de infraestructura para llevar a cabo sus investigaciones. Mientras tanto, el expediente continúa bajo estricta reserva, sin descartar la participación de otras personas en este caso que ha despertado inquietud en el ámbito científico sobre el manejo de organismos sensibles y los protocolos de seguridad en laboratorios avanzados.