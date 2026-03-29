Tornado en Bombal: Destrucción, apagón total y una víctima tras el desastroso temporal

Devastador tornado golpea Bombal y deja un escenario de destrucción

Un tornado arrasador sacudió Bombal, en Santa Fe, durante la madrugada del sábado, generando un panorama desolador en la localidad y sus alrededores.

Entre las 5 y las 5:30 de la mañana, este fenómeno meteorológico causó destrozos significativos en la zona urbana y en áreas productivas. El intendente Carlos Gabbi lamentó la pérdida de una vida, atribuida a los efectos del evento climático en la población.

Impacto devastador en infraestructuras

Los efectos del tornado se sintieron en cada rincón de Bombal. Viviendas particulares y naves industriales sufrieron severos daños. Las ráfagas derribaron norias usadas para el movimiento de cereales y destruyeron galpones y silos, así como también parte de una planta de acopio.

“El pueblo está devastado”, expresó Gabbi al realizar un recorrido por las áreas más afectadas. Según sus declaraciones, al menos una media docena de hogares presentaron daños estructurales, y varios edificios históricos, como el Galpón Centenario, también resultaron comprometidos.

Recomendaciones de las autoridades

Ante la caída de cables de alta tensión y la inestabilidad de estructuras, las autoridades hicieron un urgente llamado a la población a permanecer en sus hogares y evitar desplazamientos innecesarios. “Las condiciones son peligrosas debido a la presencia de árboles caídos y cables rotos”, advirtieron desde la municipalidad.

Tránsito afectado en la región

El impacto del tornado no solo afectó a Bombal. La ruta provincial 90, entre Alcorta y Carreras, se vio interrumpida debido al vuelco de dos camiones pesados, resultado de las potentes ráfagas, lo que motivó restricciones preventivas en el tránsito.

Restablecimiento de servicios esenciales

Como consecuencia de los daños a la red eléctrica, todo Bombal se encuentra sin suministro de energía. Equipos de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), junto con Bomberos y personal policial, están trabajando intensamente en las labores de limpieza y en la restauración del servicio.

Además, localidades vecinas como Montes de Oca y Bouquet también reportaron problemas similares debido al temporal, lo que subraya la magnitud del fenómeno climático en la región.